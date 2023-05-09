09 мая 2023

Концерн «Уралвагонзавод» презентовал новую разработку. Фото

Концерн «Уралвагонзавод» презентовал специальный грузовой вагон
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, кран, предприятие, цех
В Уральском конструкторском бюро вагоностроения сделали специальный грузовой вагон Фото:

В Уральском конструкторском бюро вагоностроения (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») создали специальный грузовой вагон-хоппер для перевозки сухого охлажденного кокса. Его особенность в «плавающей» обшивке кузова, способной выдержать горячий груз температурой до 300 градусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе концерна УВЗ.

«Вагон-хоппер разрабатывался и был поставлен на производство в течение года. Хоппер оборудован двумя объединенными кузовами для перевозки максимального большого количества кокса за одну поездку. Обшивка кузова выполнена „плавающей“ с учетом компенсации температурных расширений при перевозке горячего груза до 300 градусов», — рассказали на предприятии.

Ранее «Уралкриомаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод») закончил выполнение заказа предприятия Роскосмоса. Он сделал оборудование для поставки горючих веществ на космодром «Восточный».

Вагон-хоппер модели 22-5223 будет перевозить сухой охлажденный кокс
Вагон-хоппер модели 22-5223 будет перевозить сухой охлажденный кокс
Фото:

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В Уральском конструкторском бюро вагоностроения (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») создали специальный грузовой вагон-хоппер для перевозки сухого охлажденного кокса. Его особенность в «плавающей» обшивке кузова, способной выдержать горячий груз температурой до 300 градусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе концерна УВЗ. «Вагон-хоппер разрабатывался и был поставлен на производство в течение года. Хоппер оборудован двумя объединенными кузовами для перевозки максимального большого количества кокса за одну поездку. Обшивка кузова выполнена „плавающей“ с учетом компенсации температурных расширений при перевозке горячего груза до 300 градусов», — рассказали на предприятии. Ранее «Уралкриомаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод») закончил выполнение заказа предприятия Роскосмоса. Он сделал оборудование для поставки горючих веществ на космодром «Восточный».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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