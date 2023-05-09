В Уральском конструкторском бюро вагоностроения (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») создали специальный грузовой вагон-хоппер для перевозки сухого охлажденного кокса. Его особенность в «плавающей» обшивке кузова, способной выдержать горячий груз температурой до 300 градусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе концерна УВЗ.
«Вагон-хоппер разрабатывался и был поставлен на производство в течение года. Хоппер оборудован двумя объединенными кузовами для перевозки максимального большого количества кокса за одну поездку. Обшивка кузова выполнена „плавающей“ с учетом компенсации температурных расширений при перевозке горячего груза до 300 градусов», — рассказали на предприятии.
Ранее «Уралкриомаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод») закончил выполнение заказа предприятия Роскосмоса. Он сделал оборудование для поставки горючих веществ на космодром «Восточный».
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