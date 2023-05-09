Инвестор пообещал модернизировать старейшую баню Сургута

Баню перестроят в современный банный комплекс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инвестор — компания «Аврора» пообещала реконструировать старейшую баню Сургута «Сандуны» и превратить ее в современный банный комплекс «Городские парильни» по примеру аналогичного объекта в Тюмени. Информация об этом была озвучена во время городского оперативного штаба по жилью и имуществу, онлайн-трансляция которого опубликована на странице главы города Андрея Филатова.

«Планируем в течении полутора лет обновить банный комплекс в вашем городе путем капремонта и в сентябре—октябре 2024 года открыть. Однозначно, это будет тот же самый объект. Это будет современный банный комплекс по примеру, который нам удалось успешно реализовать в городе Тюмени два года назад», — сообщил директора «Авроры» Анис Алнадави.

При этом в мэрии отметили, что при продаже бани учли пожелания жителей города и депутатов сохранить объект как банный комплекс. Инвестор пообещал главе города, что не будет отходить от проекта, и в Сургуте появятся современные «Городские парильни» по примеру комплекса в Тюмени.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута продает баню, которая никому не нужна. Мэрия дважды не могла продать «Сандуны» за 108 млн рублей и в итоге снизила стоимость на половину от заявленной изначально.