Российская спецоперация помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
«Проведение спецоперации в значительной мере помогло перекрыть поставки с Украины наркотиков», — рассказал Гребенкин «Российской газете». Он добавил, что наркотические вещества были предназначены для сбыта Украиной российской молодежи.
Ранее стало известно, что украинские боевики употребляют наркотики, пишет Life. По словам начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) употребляют метадон и амфетамин.
Российская спецоперация помогла перекрыть поставки наркотиков с Украины. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. «Проведение спецоперации в значительной мере помогло перекрыть поставки с Украины наркотиков», — рассказал Гребенкин «Российской газете». Он добавил, что наркотические вещества были предназначены для сбыта Украиной российской молодежи. Ранее стало известно, что украинские боевики употребляют наркотики, пишет Life. По словам начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) употребляют метадон и амфетамин.