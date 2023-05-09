Мэрия Урая объявила аукцион на демонтаж уже снесенных домов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Урая уличила администрацию города в незаконном сносе домов в обход законодательства. Об этом корреспонденту агентства сообщил источник в силовых структурах города.

«Жалобу в прокуратуру на городское управление ЖКХ написали местные оппозиционеры, узнавшие, что несколько аварийных домов снесли без контракта. Аукционы были объявлены только через три месяца после сноса в нарушение федерального законодательства. Мэрия разыграла контракты задним числом, не заплатив реальным исполнителям», — поделился инсайдер.

Депутат городской думы Леонард Насибуллин подтвердил, что он и его коллеги по политическому движению «Патриоты Урая» получили результаты проверки сноса домов в квартале А. «Контракт на демонтаж 21 дома есть, и он, по данным прокуратуры, не исполнен. Однако по домам 20, 22 и 23 наша информация нашла подтверждение. Власти Урая действительно не провели аукцион по выбору подрядчика для демонтажа зданий — в нарушение 44-ФЗ. При этом, дома снесли три месяца назад, и куча строительного мусора осталась после демонтажа, его никто не вывозил», — рассказал депутат.

Журналист агентства обнаружил на портале «Госзакупки» аукцион на снос домов в квартале А. Согласно информации на сайте, закупку разместили 27 апреля 2023 года. Подряд еще не разыгран — результаты определения поставщика намечены на 16 мая.

В окружной прокуратуре прокомментировали, что в адрес главы города Тимура Закирзянова было направлено представление. В течение месяца мэрия должна устранить нарушения и наказать виновных.

Ранее URA.RU писало о жалобе депутатов Урая на нелегальный снос домов. Подозрения в нарушении мэрией законодательства подтвердились.