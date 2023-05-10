Свердловский губернатор попросил у властей РФ новый самолет для тушения пожаров

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил выделить для тушения лесных пожаров в регионе еще один самолет Ил-76. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона.
«Евгений Куйвашев направил запрос о выделении дополнительного самолета для борьбы с природными пожарами в Свердловской области», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Свердловский пул». Губернатор рассчитывает, что региону дополнительно дадут Ил-76.
В ДИПе отметили, что спасатели борются с пожарами в области при поддержке авиации МЧС, Минобороны, Росгвардии. В ночь на 11 мая сообщалось, что в регионе действует более 99 тысяч гектаров леса.
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