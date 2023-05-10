10 мая 2023

Свердловский губернатор попросил у властей РФ новый самолет для тушения пожаров

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Евгений Куйвашев надеется, что власти выделят региону Ил-76 Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил выделить для тушения лесных пожаров в регионе еще один самолет Ил-76. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона.

«Евгений Куйвашев направил запрос о выделении дополнительного самолета для борьбы с природными пожарами в Свердловской области», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Свердловский пул». Губернатор рассчитывает, что региону дополнительно дадут Ил-76.

В ДИПе отметили, что спасатели борются с пожарами в области при поддержке авиации МЧС, Минобороны, Росгвардии. В ночь на 11 мая сообщалось, что в регионе действует более 99 тысяч гектаров леса.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил выделить для тушения лесных пожаров в регионе еще один самолет Ил-76. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) региона. «Евгений Куйвашев направил запрос о выделении дополнительного самолета для борьбы с природными пожарами в Свердловской области», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Свердловский пул». Губернатор рассчитывает, что региону дополнительно дадут Ил-76. В ДИПе отметили, что спасатели борются с пожарами в области при поддержке авиации МЧС, Минобороны, Росгвардии. В ночь на 11 мая сообщалось, что в регионе действует более 99 тысяч гектаров леса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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