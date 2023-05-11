Свердловские силовики нашли тела двух мужчин в деревенском доме

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Силовики проверят обстоятельства смерти свердловчан Фото:

В одной из Свердловских деревень силовики нашли тела двух мужчин, погибших в пожаре после застолья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«В ночь на 11 мая <…> поступила информация об обнаружении в ходе тушения пожара в частном доме в одной из деревень в Пригородном районе тел двух человек», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что пожар начался в комнате, где сидели впоследствии погибшие мужчины.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что, по предварительной информации, инцидент не связан с криминалом. Погибшие были соседями, которые, будучи пьяными, нарушили технику безопасности при работе с огнем. Силовики проверят обстоятельства смерти свердловчан.

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В одной из Свердловских деревень силовики нашли тела двух мужчин, погибших в пожаре после застолья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «В ночь на 11 мая <…> поступила информация об обнаружении в ходе тушения пожара в частном доме в одной из деревень в Пригородном районе тел двух человек», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что пожар начался в комнате, где сидели впоследствии погибшие мужчины. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что, по предварительной информации, инцидент не связан с криминалом. Погибшие были соседями, которые, будучи пьяными, нарушили технику безопасности при работе с огнем. Силовики проверят обстоятельства смерти свердловчан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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