Челябинский военный на Nissan Almera насмерть задавил пешехода

12 мая 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

ДТП с участием военнослужащего произошло в Южноуральске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Южноуральске (Челябинская область) военнослужащий 5-й отдельной гвардейской танковой бригады совершил наезд на Nissan Almera на женщину, которая скончалась от полученных травм. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «ДТП с участием военнослужащего произошло в Южноуральске 11 мая. Водитель был за рулем Nissan Almera и совершил наезд на женщину. В момент ДТП она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказал источник. От полученных травм женщина скончалась на месте. В отделе пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции Челябинской области URA.RU на момент публикации ответ не предоставили.

В Южноуральске (Челябинская область) военнослужащий 5-й отдельной гвардейской танковой бригады совершил наезд на Nissan Almera на женщину, которая скончалась от полученных травм. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «ДТП с участием военнослужащего произошло в Южноуральске 11 мая. Водитель был за рулем Nissan Almera и совершил наезд на женщину. В момент ДТП она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказал источник. От полученных травм женщина скончалась на месте. В отделе пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции Челябинской области URA.RU на момент публикации ответ не предоставили.