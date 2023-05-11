Челябинский военный на Nissan Almera насмерть задавил пешехода

В Южноуральске (Челябинская область) военнослужащий 5-й отдельной гвардейской танковой бригады совершил наезд на Nissan Almera на женщину, которая скончалась от полученных травм. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«ДТП с участием военнослужащего произошло в Южноуральске 11 мая. Водитель был за рулем Nissan Almera и совершил наезд на женщину. В момент ДТП она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказал источник.
От полученных травм женщина скончалась на месте. В отделе пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции Челябинской области URA.RU на момент публикации ответ не предоставили.
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