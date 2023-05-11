11 мая 2023

Челябинский военный на Nissan Almera насмерть задавил пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск, машина дпс, силовики, полиция, гибдд, дпс, гаи
ДТП с участием военнослужащего произошло в Южноуральске Фото:

В Южноуральске (Челябинская область) военнослужащий 5-й отдельной гвардейской танковой бригады совершил наезд на Nissan Almera на женщину, которая скончалась от полученных травм. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«ДТП с участием военнослужащего произошло в Южноуральске 11 мая. Водитель был за рулем Nissan Almera и совершил наезд на женщину. В момент ДТП она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказал источник.

От полученных травм женщина скончалась на месте. В отделе пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции Челябинской области URA.RU на момент публикации ответ не предоставили.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Южноуральске (Челябинская область) военнослужащий 5-й отдельной гвардейской танковой бригады совершил наезд на Nissan Almera на женщину, которая скончалась от полученных травм. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «ДТП с участием военнослужащего произошло в Южноуральске 11 мая. Водитель был за рулем Nissan Almera и совершил наезд на женщину. В момент ДТП она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказал источник. От полученных травм женщина скончалась на месте. В отделе пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции Челябинской области URA.RU на момент публикации ответ не предоставили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...