В ХМАО суд отпустил из-под ареста подозреваемого в заказном убийстве

Суд отказался признать сестру погибшего потерпевшей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО суд освободил подельника — личного водителя начальника управления капитального строительства Сургутского района, которого подозревают в заказном убийстве. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщила сестра убитого мужчины.

«Одна из версий — это заказное убийство моего брата. Главным фигурантом в деле является водитель начальника УКС Сургутского района. Но у него был подельник. Как мне сказали, его отпечатки были на месте случившегося. Также он помогал прятать труп. Но, несмотря на это, суд выпустил его из-под ареста. Причем меня суд отказался признать потерпевшей и лишил слова. При этом у меня была бумага от следователя, что я являюсь потерпевшей стороной», — сообщила женщина.

Источник в силовом ведомстве сообщил URA.RU, что действительно, одна из версий случившегося — это заказное убийство. «После того, как следователи начали отрабатывать версию с заказным убийством, стали происходить какие-то странности. Подозреваемых кто-то пытается вытащить из-под ареста. В итоге одному из них удалось выйти на свободу. Суд счел доводы следователей неубедительными, хотя в первой инстанции служителям Фемиды этого было достаточно, чтобы отправить обоих под арест», — сообщил источник.

Как рассказала сестра погибшего, сейчас адвокаты подозреваемых пытаются свести дело к непредумышленному убийству. «Адвокаты пытаются развернуть все как непредумышленное убийство. Но как оно может быть непредумышленное, если перед случившимся была выкопана яма для тела моего брата», — сообщает женщина.

За разъяснениями журналист обратился в окружной суд ХМАО. В пресс-службе никто не ответил на телефонный звонок. В их адрес был направлен официальный запрос. В следственном управлении СК РФ по ХМАО сообщили, что расследование уголовного дела продолжается. Подробности произошедшего пока не разглашаются в интересах следствия. Более детальная информация будет предоставлена позже.

Ранее URA.RU сообщало, что личный водитель директора управления капстроительства в Сургутском районе подозревается в убийстве. По предварительной версии СКР, Денис Забелин со знакомым застрелили мужчину, а труп спрятали на территории УКС.