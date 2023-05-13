Военкоры раскрыли новую тактику ВСУ против российской авиации

РВ: ВСУ устроили засаду на авиагруппу из-за массированных ударов ВКС РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, шеврон, ВСУ, stock
ВСУ применили тактику засады Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Причиной нападения ВСУ на авиагруппу российских Вооруженных сил стали массированные удары ВКС РФ «умными бомбами» по всей линии фронта. Информацию об этом опубликовали российские военкоры.

«Враг не может противостоять с помощью стандартных методов ПВО новой тактике нашей авиации, массово применяющей планирующие управляемые бомбы. Потому ВСУ применили новую тактику засады на нашу авиагруппу», — сообщили военкоры в своем telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что за прошедшие сутки российская авиация нанесла 145 бомбовых ударов по позициям ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Брянской области за один день упали два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик СУ-34 и истребитель Су-35. В результате происшествия есть пострадавшие среди гражданских. По информации telegram-канала Mash, экипаж Су-34, упавшего в селе Истровка под Стародубом, погиб.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причиной нападения ВСУ на авиагруппу российских Вооруженных сил стали массированные удары ВКС РФ «умными бомбами» по всей линии фронта. Информацию об этом опубликовали российские военкоры. «Враг не может противостоять с помощью стандартных методов ПВО новой тактике нашей авиации, массово применяющей планирующие управляемые бомбы. Потому ВСУ применили новую тактику засады на нашу авиагруппу», — сообщили военкоры в своем telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что за прошедшие сутки российская авиация нанесла 145 бомбовых ударов по позициям ВСУ. Ранее сообщалось, что в Брянской области за один день упали два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик СУ-34 и истребитель Су-35. В результате происшествия есть пострадавшие среди гражданских. По информации telegram-канала Mash, экипаж Су-34, упавшего в селе Истровка под Стародубом, погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...