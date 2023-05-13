Военкоры раскрыли новую тактику ВСУ против российской авиации

Причиной нападения ВСУ на авиагруппу российских Вооруженных сил стали массированные удары ВКС РФ «умными бомбами» по всей линии фронта. Информацию об этом опубликовали российские военкоры.
«Враг не может противостоять с помощью стандартных методов ПВО новой тактике нашей авиации, массово применяющей планирующие управляемые бомбы. Потому ВСУ применили новую тактику засады на нашу авиагруппу», — сообщили военкоры в своем telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что за прошедшие сутки российская авиация нанесла 145 бомбовых ударов по позициям ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Брянской области за один день упали два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик СУ-34 и истребитель Су-35. В результате происшествия есть пострадавшие среди гражданских. По информации telegram-канала Mash, экипаж Су-34, упавшего в селе Истровка под Стародубом, погиб.
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