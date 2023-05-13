13 мая 2023

В Ельцин Центре выразили соболезнования близким Сагалаева

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа ресторанов во время режима самоизоляции. Екатеринбург, ельцин центр
В ЕЦ отметили, что уход Сагалаева — невосполнимая утрата для журналистов Фото:

В Ельцин Центре выразили соболезнования семье и близким телеведущего и президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, который скончался на 77-м году жизни. В ЕЦ заявили, что Сагалаев умел разглядеть и оценить талант тех, кто работал рядом с ним.

«Президентский центр Бориса Ельцина выражает соболезнования семье и близким Эдуарда Михайловича Сагалаева. Он умел разглядеть и оценить талант тех, кто работал рядом с ним, умел искренне радоваться успеху коллег», — говорится в сообщении Ельцин Центра на официальном сайте.

Также в Ельцин Центре отметили, что уход Сагалаева — невосполнимая утрата для журналистов. «Он был ориентиром в профессии, учителем, беспрекословным авторитетом», — резюмировали в ЕЦ.

О смерти Сагалаева 13 мая сообщил гендиректор канала ОТР Виталий Игнатенко. URA.RU в одном материале рассказало, чем известен Сагалаев.

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В Ельцин Центре выразили соболезнования семье и близким телеведущего и президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, который скончался на 77-м году жизни. В ЕЦ заявили, что Сагалаев умел разглядеть и оценить талант тех, кто работал рядом с ним. «Президентский центр Бориса Ельцина выражает соболезнования семье и близким Эдуарда Михайловича Сагалаева. Он умел разглядеть и оценить талант тех, кто работал рядом с ним, умел искренне радоваться успеху коллег», — говорится в сообщении Ельцин Центра на официальном сайте. Также в Ельцин Центре отметили, что уход Сагалаева — невосполнимая утрата для журналистов. «Он был ориентиром в профессии, учителем, беспрекословным авторитетом», — резюмировали в ЕЦ. О смерти Сагалаева 13 мая сообщил гендиректор канала ОТР Виталий Игнатенко. URA.RU в одном материале рассказало, чем известен Сагалаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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