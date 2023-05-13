В Ельцин Центре выразили соболезнования близким Сагалаева

14 мая 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

В ЕЦ отметили, что уход Сагалаева — невосполнимая утрата для журналистов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Ельцин Центре выразили соболезнования семье и близким телеведущего и президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, который скончался на 77-м году жизни. В ЕЦ заявили, что Сагалаев умел разглядеть и оценить талант тех, кто работал рядом с ним. «Президентский центр Бориса Ельцина выражает соболезнования семье и близким Эдуарда Михайловича Сагалаева. Он умел разглядеть и оценить талант тех, кто работал рядом с ним, умел искренне радоваться успеху коллег», — говорится в сообщении Ельцин Центра на официальном сайте. Также в Ельцин Центре отметили, что уход Сагалаева — невосполнимая утрата для журналистов. «Он был ориентиром в профессии, учителем, беспрекословным авторитетом», — резюмировали в ЕЦ. О смерти Сагалаева 13 мая сообщил гендиректор канала ОТР Виталий Игнатенко. URA.RU в одном материале рассказало, чем известен Сагалаев.

В Ельцин Центре выразили соболезнования семье и близким телеведущего и президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, который скончался на 77-м году жизни. В ЕЦ заявили, что Сагалаев умел разглядеть и оценить талант тех, кто работал рядом с ним. «Президентский центр Бориса Ельцина выражает соболезнования семье и близким Эдуарда Михайловича Сагалаева. Он умел разглядеть и оценить талант тех, кто работал рядом с ним, умел искренне радоваться успеху коллег», — говорится в сообщении Ельцин Центра на официальном сайте. Также в Ельцин Центре отметили, что уход Сагалаева — невосполнимая утрата для журналистов. «Он был ориентиром в профессии, учителем, беспрекословным авторитетом», — резюмировали в ЕЦ. О смерти Сагалаева 13 мая сообщил гендиректор канала ОТР Виталий Игнатенко. URA.RU в одном материале рассказало, чем известен Сагалаев.