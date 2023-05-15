Пригожин высмеял журналистов из WP за упоминание его «сделки» с ВСУ в статье

Пригожин пообещал заплатить журналистам из WP за имена заказчиков статьи о нем

16 мая 2023 в 00:51 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин пообещал заплатить журналистам WP за имена заказчиков статьи о нем Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал оплатить наличными информацию журналистам из газеты The Washington Post за «имена, пароли и явки» тех, кто заказал о нем статью о сделке с украинской разведкой. Об этом сообщили в пресс-службе Пригожина. «Имена, пароли, явки тех, кто вас попросил упомянуть мою фамилию в связи с этим, я все-таки попрошу вас сообщить. Пишите в личку, оплату гарантирую наличными», — пишет telegram-канал « Кепка Пригожина ». Пригожин также добавил, что расположение войск в современном мире — не является секретной информацией, поскольку это видно со спутниковых снимков. Он считает, что авторы статьи о «сделке Пригожина с ВСУ» мало осведомлены о том, как сейчас проходят военные действия. Ранее газета The Washington Post удалила часть расшифровки интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в которой журналисты просят его прокомментировать информацию о неофициальных контактах Главного управления разведки (ГУР) Украины и Пригожина. После этого Пригожин отшутился, сказав, что он до сих пор находится с Будановым в Африке, а американские журналисты удалили фрагмент, потому что им не хватило денег на билет в Африку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о сделке Пригожина и Буданова — «утка». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пообещал оплатить наличными информацию журналистам из газеты The Washington Post за «имена, пароли и явки» тех, кто заказал о нем статью о сделке с украинской разведкой. Об этом сообщили в пресс-службе Пригожина. «Имена, пароли, явки тех, кто вас попросил упомянуть мою фамилию в связи с этим, я все-таки попрошу вас сообщить. Пишите в личку, оплату гарантирую наличными», — пишет telegram-канал «Кепка Пригожина». Пригожин также добавил, что расположение войск в современном мире — не является секретной информацией, поскольку это видно со спутниковых снимков. Он считает, что авторы статьи о «сделке Пригожина с ВСУ» мало осведомлены о том, как сейчас проходят военные действия. Ранее газета The Washington Post удалила часть расшифровки интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в которой журналисты просят его прокомментировать информацию о неофициальных контактах Главного управления разведки (ГУР) Украины и Пригожина. После этого Пригожин отшутился, сказав, что он до сих пор находится с Будановым в Африке, а американские журналисты удалили фрагмент, потому что им не хватило денег на билет в Африку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о сделке Пригожина и Буданова — «утка».