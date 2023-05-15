Кремль оценил статью о «сделке» Пригожина с украинской разведкой

Сообщения из The Washington Post о «сделке» создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с украинской разведкой являются «уткой». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Не могу прокомментировать. Похоже на очередные утки. Даже уважаемые издания в последние годы этим часто не брезгуют», — заявил Песков, отвечая на вопрос о связях Пригожина с украинской разведкой. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее газета The Washington Post удалила часть расшифровки интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в которой журналисты просят его прокомментировать информацию о неофициальных контактах Главного управления разведки (ГУР) Украины и Пригожина. Позже основатель «Вагнера» ответил на вопрос СМИ, отшутившись. Он сказал, что до сих пор находится с Будановым в Африке, а The Washington Post удалил фрагмент, потому что журналистам не хватило денег на билет в Африку.
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