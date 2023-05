Кремль оценил статью о «сделке» Пригожина с украинской разведкой

Песков заявил, что сообщения о сделке Пригожина и Буданова — «утка»

15 мая 2023

В Кремле не верят сообщению The Washington Post про «сделку» Евгения Пригожина, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сообщения из The Washington Post о «сделке» создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с украинской разведкой являются «уткой». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Не могу прокомментировать. Похоже на очередные утки. Даже уважаемые издания в последние годы этим часто не брезгуют», — заявил Песков, отвечая на вопрос о связях Пригожина с украинской разведкой. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее газета The Washington Post удалила часть расшифровки интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в которой журналисты просят его прокомментировать информацию о неофициальных контактах Главного управления разведки (ГУР) Украины и Пригожина. Позже основатель «Вагнера» ответил на вопрос СМИ, отшутившись. Он сказал, что до сих пор находится с Будановым в Африке, а The Washington Post удалил фрагмент, потому что журналистам не хватило денег на билет в Африку.

