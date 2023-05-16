Минздрав Свердловской области: роддом в Ревде закрыли из-за дефицита кадров

16 мая 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

В акушерском отделении горбольницы Ревды некому работать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Акушерское отделение в городской больнице Ревды (Свердловская область) закрывается из-за дефицита кадров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. «Закрытие связано с дефицитом кадров. Все сотрудники акушерского отделения Ревдинской городской больницы будут трудоустроены», — рассказали в ведомстве. Акушерское отделение закрывается с 22 мая. Беременных из низкой и средней групп риска будут отвозить на роды в Первоуральск.

Акушерское отделение в городской больнице Ревды (Свердловская область) закрывается из-за дефицита кадров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. «Закрытие связано с дефицитом кадров. Все сотрудники акушерского отделения Ревдинской городской больницы будут трудоустроены», — рассказали в ведомстве. Акушерское отделение закрывается с 22 мая. Беременных из низкой и средней групп риска будут отвозить на роды в Первоуральск.