Минздрав Свердловской области: роддом в Ревде закрыли из-за дефицита кадров

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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , медсестра, кабинет врача, врач, медицина, медик
В акушерском отделении горбольницы Ревды некому работать Фото:

Акушерское отделение в городской больнице Ревды (Свердловская область) закрывается из-за дефицита кадров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области.

«Закрытие связано с дефицитом кадров. Все сотрудники акушерского отделения Ревдинской городской больницы будут трудоустроены», — рассказали в ведомстве.

Акушерское отделение закрывается с 22 мая. Беременных из низкой и средней групп риска будут отвозить на роды в Первоуральск.

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Акушерское отделение в городской больнице Ревды (Свердловская область) закрывается из-за дефицита кадров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области. «Закрытие связано с дефицитом кадров. Все сотрудники акушерского отделения Ревдинской городской больницы будут трудоустроены», — рассказали в ведомстве. Акушерское отделение закрывается с 22 мая. Беременных из низкой и средней групп риска будут отвозить на роды в Первоуральск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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