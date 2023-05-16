В Свердловской области женщин отправят рожать в соседний город

В Ревде на неопределенный срок закрыли роддом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
В Ревде на неопределенный срок закрыли акушерское отделение Фото:

В Ревде (Свердловская область) на неопределенный срок закрыли местный роддом. Беременных будут отвозить на роды в соседний город, который находится в 20 километрах. Информация об этом появилась в telegram-канале «Ревдинской городской больницы».

«На основании приказа минздрава от 11.05.2023 №1037-п «Об оказании медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» в Ревдинскую городскую больницу до особого распоряжения приостановлен прием пациенток в акушерское отделение», — говорится в сообщении.

Беременных из низкой и средней групп риска будут отвозить на роды в городскую больницу Первоуральска. Город находится в 20 километрах от Ревды. Беременные из группы риска «будут направляться на госпитализацию в соответствии с действующей маршрутизацией». Как пояснили URA.RU в акушерском отделении ревдинской больницы, прием беременных прекращается с 22 мая. «Мы сами не знаем, что происходит», — пояснили в больнице.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу минздрава Свердловской области, на момент публикации ответа не поступил. На сайте министерства приказ, на основе которого закрыли акушерское отделение, не опубликован.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ревде (Свердловская область) на неопределенный срок закрыли местный роддом. Беременных будут отвозить на роды в соседний город, который находится в 20 километрах. Информация об этом появилась в telegram-канале «Ревдинской городской больницы». «На основании приказа минздрава от 11.05.2023 №1037-п «Об оказании медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» в Ревдинскую городскую больницу до особого распоряжения приостановлен прием пациенток в акушерское отделение», — говорится в сообщении. Беременных из низкой и средней групп риска будут отвозить на роды в городскую больницу Первоуральска. Город находится в 20 километрах от Ревды. Беременные из группы риска «будут направляться на госпитализацию в соответствии с действующей маршрутизацией». Как пояснили URA.RU в акушерском отделении ревдинской больницы, прием беременных прекращается с 22 мая. «Мы сами не знаем, что происходит», — пояснили в больнице. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу минздрава Свердловской области, на момент публикации ответа не поступил. На сайте министерства приказ, на основе которого закрыли акушерское отделение, не опубликован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...