В Ленобласти горит терминал «Новатэк», дрон упал около Курской АЭС: карта ударов БПЛА на 24 августа

Дрозденко: атака дронов не затронула емкости с топливом на терминале «Новатэк»
Над РФ за ночь сбили более 95 дронов украинской армии
Украинские атаки по российским регионам

В ночь на 24 августа силы ПВО ликвидировали над Россией более 95 беспилотников Украины. Атаки были отражены в небе над 14 регионами, сообщили в Минобороны. В частности, удары пришлись на терминал компании-нефтеэкспортера «Новатэк», распложенный в крупнейшем на Балтике порту Усть-Луга в Ленинградской области. Сейчас там локализуют пожар, при этом огонь не затронул емкости с топливом. Подробнее об атаках украинских дронов по российским территориям за 24 августа — в материале URA.RU.

Сводка Минобороны

Дроны ВСУ сбили в небе над Брянской, Тверской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Новгородской, Белгородской, Ростовской, Курской, Смоленской, Самарской и Ленинградской областями. Также их уничтожили над Республиками Крым и Татарстан. 

Ленинградская область

Губернатор Александр Дрозденко сообщил о восьми сбитых над Кингисеппским районом дронов. Позже он заявил, что над портом Усть-Луга — крупнейшим на Балтике и вторым по объемам в России — было уничтожено еще десять беспилотников ВСУ. Упавшие обломки одного из дронов привели к возгоранию на терминале компании «Новатэк», специализирующейся на добыче природного газа. К ликвидации пожара привлечены силы МЧС и пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет, а резервуары с топливом не затронуты огнем. 

Тверская область

В регионе на фоне введения режима беспилотной опасности были уничтожены два дрона. В результате из гражданских никто не пострадал, разрушения на земле также не зафиксированы, сообщил губернатор Игорь Руденя.

Калужская область

В период с 17:00 23 августа до 04:30 24 августа (по местному времени) были уничтожены 23 БПЛА над Калугой и в ряде районов Калужской области. Среди них: Мещовский, Перемышльский, Кировский, Жуковский, Мосальский, Козельский, Боровский, Бабынинский, Дзержинский, Думиничский, Жиздринский и Малоярославецкий районы. Губернатор Владислав Шапша написал в telegram-канале, что на местах падения обломков работают оперативники. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

В регионе были ликвидированы восемь дронов противника. Как сообщил губернатор Андрей Клычков, в результате происшествия никто не пострадал, разрушения на земле отсутствуют. Сейчас на местах падения обломков продолжают работу сотрудники МЧС и правоохранители.

Тамбовская область

Точное число сбитых над областью дронов пока неизвестно. На данный момент работает аэропорт Тамбова, который ранее закрывался из-за угрозы атаки БПЛА. Курская область

В ночь на 24 августа в районе Курской атомной электростанции (АЭС) был уничтожен беспилотник. По информации пресс-службы концерна «Росэнергоатом», после дрон взорвался при падении, в результате чего получил повреждения трансформатор собственных нужд станции. Это привело к снижению мощности третьего энергоблока на 50%. Возникшее после инцидента локальное возгорание было оперативно ликвидировано. 

Брянская область

ВСУ нанесли удар по поселку Свень-Транспортная, расположенному в Брянском районе области. В результате никто из местных не пострадал. Однако в одном из жилых домов и легковом автомобиле вспыхнул пожар, частично повреждены еще два жилых строения. На данный момент возгорание полностью ликвидировано, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. После завершения их работы специальная комиссия приступит к оценке ущерба, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он добавил, что в селе Чуровичи БПЛА атаковал гражданский автомобиль — двое жителей пострадали. Их доставили в больницу для оказания медпомощи. 

Белгородская область

В результате атак по региону пострадали мужчина и женщина — в районе поселка Красная Яруга в легковой автомобиль попал беспилотник. У мужчины диагностированы баротравма и множественные осколочные ранения головы, плеча и конечностей. Женщина же получила непроникающие осколочные травмы головы, спины, живота, рук и ног. Обоих доставили попутным транспортом в Краснояружскую центральную районную больницу. В дальнейшем планируется их транспортировка в областную клиническую больницу. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. У самого автомобиля повреждены кузов и остекление. 

В селе Муром Шебекинского округа в двух частных домах выбиты окна, повреждены крыши и потолки. В городе Шебекино БПЛА взорвался рядом с легковым автомобилем, повредив его осколками. В Борисовском районе, в селе Байцуры, в частном доме из-за атаки дронов выбиты окна, повреждены крыша и фасад. В селе Чайки Белгородского района в одном из домов также выбиты окна и повреждена линия электропередачи, в другом здании повреждения получил забор. Кроме того, на фоне атак пострадал автобус. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, информация о масштабах ущерба пока уточняется.

Республика Татарстан

В республике отменен режим беспилотной опасности, который ввели вечером 23 августа. Также сняты ограничения на прибытие и отправку воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска, передает официальный telegram-канал правительства Татарстан. 

