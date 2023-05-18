18 мая 2023

Из Челябинска планируют авиарейсы до Занзибара и Болеарских островов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, взлет самолета
Из Челябинска самолеты могут полететь в Занзибар и на Болеарские острова Фото:

Две авиакомпании подали в Росавиацию заявки на допуск к рейсам до Болеарских островов и Занбизара из Челябинска. Вопрос рассмотрит межведомственная комиссия по допускам.

«Допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных перевозок пассажиров и (или) грузов. Рейс Челябинск — Пальма-де-Майорка запрошен компанией Red Wings два раза в неделю», — отмечается в документе.

Отмечается, что допуск по направлению до Болеарских островов из России имеет другой перевозчик. Перевозку до Занзибара готова осуществлять авиакомпания Azur Air. Перелет также заявлен дважды в неделю. К полетам в африканскую страну из России допущен тот же Royal Flight.

Президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода отметила в разговоре с URA.RU, что в случае открытия полетной программы в Занзибар удастся скорректировать ценовую политику. Открытые рейсы в Турцию и с 25 мая в Египет пока доступностью перелетов не радуют. В то же время, туры на африканские острова в 2020 году, по словам собеседницы URA.RU, продавались по более низким ценам. При этом в Занзибаре действует система питания «все включено». Относительно перелетов в Пальма-де-Майорку эксперт отметила, что запрос на отдых в Европе есть, однако он может сдерживаться трудностями с получением шенгенской визы.

Также компания «Победа» подала документы на продление действия разрешения на полеты. Заявлен рейс из Челябинска до Анталии (Турция).

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Две авиакомпании подали в Росавиацию заявки на допуск к рейсам до Болеарских островов и Занбизара из Челябинска. Вопрос рассмотрит межведомственная комиссия по допускам. «Допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных перевозок пассажиров и (или) грузов. Рейс Челябинск — Пальма-де-Майорка запрошен компанией Red Wings два раза в неделю», — отмечается в документе. Отмечается, что допуск по направлению до Болеарских островов из России имеет другой перевозчик. Перевозку до Занзибара готова осуществлять авиакомпания Azur Air. Перелет также заявлен дважды в неделю. К полетам в африканскую страну из России допущен тот же Royal Flight. Президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода отметила в разговоре с URA.RU, что в случае открытия полетной программы в Занзибар удастся скорректировать ценовую политику. Открытые рейсы в Турцию и с 25 мая в Египет пока доступностью перелетов не радуют. В то же время, туры на африканские острова в 2020 году, по словам собеседницы URA.RU, продавались по более низким ценам. При этом в Занзибаре действует система питания «все включено». Относительно перелетов в Пальма-де-Майорку эксперт отметила, что запрос на отдых в Европе есть, однако он может сдерживаться трудностями с получением шенгенской визы. Также компания «Победа» подала документы на продление действия разрешения на полеты. Заявлен рейс из Челябинска до Анталии (Турция).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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