В ХМАО жители три года не могут дождаться запуска автобусов в микрорайон новостроек

20 мая 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

Расстояние до ближайшего магазина составляет пять километров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселении Белый яр (ХМАО) жители микрорайона Гидронамыв вынуждены ходить до ближайшей аптеки и магазина по пять километров. Об этом URA.RU сообщил местный житель на условиях анонимности. «Квартиру я получил по программе переселения из ветхого жилья. В итоге меня из центра поселка переселили на окраину, где нет никакой инфраструктуры. До ближайшего магазина или аптеки идти пять километров. Автобус в микрорайон не ходит. Уже три года просим власти поселка решить вопрос, но так ничего не сделано», — сообщил собеседник. В администрации Белого яра журналисту URA.RU сообщили, что знают о проблемах жителей и решают их вопрос. В микрорайон уже запущен школьный автобус, а скоро появится и маршрутное сообщение. «В настоящее время администрация поселения подготовила документацию на проведение конкурентной закупки на открытие пассажирского внутрипоселкового маршрута от жилых домов, расположенных на окраине поселения, до центра поселка», — сообщили в мэрии. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой, в чей муниципалитет входит поселение, объяснил отсутствие магазинов и аптек в микрорайоне отсутствием коммерческой недвижимости. Но пообещал, что в ближайшее время там появится торговый объект. «Обязанность муниципалитета — строить жилые дома, объекты соцкультбыта. Магазин — это объект коммерческого использования. В микрорайоне три земельных участка предоставлены для коммерческих нужд. По одному участку работы уже ведутся, а по информации застройщика, ввод ожидается в 2023 году», — сообщил Трубецкой. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута будет через суд выселять жителей аварийных домов, отказавшихся переезжать в предоставленные квартиры. Сургутяне не захотели переезжать из старых домов в центре города на окраину, где нет школ и детских садов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселении Белый яр (ХМАО) жители микрорайона Гидронамыв вынуждены ходить до ближайшей аптеки и магазина по пять километров. Об этом URA.RU сообщил местный житель на условиях анонимности. «Квартиру я получил по программе переселения из ветхого жилья. В итоге меня из центра поселка переселили на окраину, где нет никакой инфраструктуры. До ближайшего магазина или аптеки идти пять километров. Автобус в микрорайон не ходит. Уже три года просим власти поселка решить вопрос, но так ничего не сделано», — сообщил собеседник. В администрации Белого яра журналисту URA.RU сообщили, что знают о проблемах жителей и решают их вопрос. В микрорайон уже запущен школьный автобус, а скоро появится и маршрутное сообщение. «В настоящее время администрация поселения подготовила документацию на проведение конкурентной закупки на открытие пассажирского внутрипоселкового маршрута от жилых домов, расположенных на окраине поселения, до центра поселка», — сообщили в мэрии. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой, в чей муниципалитет входит поселение, объяснил отсутствие магазинов и аптек в микрорайоне отсутствием коммерческой недвижимости. Но пообещал, что в ближайшее время там появится торговый объект. «Обязанность муниципалитета — строить жилые дома, объекты соцкультбыта. Магазин — это объект коммерческого использования. В микрорайоне три земельных участка предоставлены для коммерческих нужд. По одному участку работы уже ведутся, а по информации застройщика, ввод ожидается в 2023 году», — сообщил Трубецкой. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута будет через суд выселять жителей аварийных домов, отказавшихся переезжать в предоставленные квартиры. Сургутяне не захотели переезжать из старых домов в центре города на окраину, где нет школ и детских садов.