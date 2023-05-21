21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

На месторождении «Сургутнефтегаза» произошел пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
На тушение потребовалось чуть больше часа Фото:

На месторождении «Сургутнефтегаза» загорелась емкость с газовым конденсатом. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МЧС РФ по ХМАО.

Возгорание было зафиксировано вечером 18 мая, но информация о случившемся появилась только сейчас. «Пожар был обнаружен в 20:05 на восточно-сургутском месторождении компании „Сургутнефтегаз“ (30 км от Сургута). Через 20 минут на месте уже работали бойцы пожарного подразделения. По предварительной версии загорелся газовый конденсат в подземном хранилище. Пострадавших в результате произошедшего нет», — сообщили в ведомстве.

Ликвидация пожара заняла у спасателей чуть больше часа. В тушении принимали участие 20 человек пожарной охраны. Привлекалось пять единиц спецтехники. Причины случившегося устанавливаются дознавателями пожнадзора. В компании «Сургутнефтегаз» воздержались от комментария.

Ранее URA.RU сообщало, что на газопроводе «Газпрома» произошел пожар. В результате ЧП один человек погиб и пятеро были травмированы.

Видео: telegram-канал «Мегаполис Югра»

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На месторождении «Сургутнефтегаза» загорелась емкость с газовым конденсатом. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МЧС РФ по ХМАО. Возгорание было зафиксировано вечером 18 мая, но информация о случившемся появилась только сейчас. «Пожар был обнаружен в 20:05 на восточно-сургутском месторождении компании „Сургутнефтегаз“ (30 км от Сургута). Через 20 минут на месте уже работали бойцы пожарного подразделения. По предварительной версии загорелся газовый конденсат в подземном хранилище. Пострадавших в результате произошедшего нет», — сообщили в ведомстве. Ликвидация пожара заняла у спасателей чуть больше часа. В тушении принимали участие 20 человек пожарной охраны. Привлекалось пять единиц спецтехники. Причины случившегося устанавливаются дознавателями пожнадзора. В компании «Сургутнефтегаз» воздержались от комментария. Ранее URA.RU сообщало, что на газопроводе «Газпрома» произошел пожар. В результате ЧП один человек погиб и пятеро были травмированы. Видео: telegram-канал «Мегаполис Югра»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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