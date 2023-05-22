Песков заявил о высоком уровне консолидации вокруг президента

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Российское общество поддерживает президента России Владимира Путина, заявил Дмитрий Песков Фото:

Факт того, что лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил выдвинуть кандидатуру президента России Владимира Путина на выборы в 2024 году, означает высокую консолидацию общества вокруг нынешнего лидера России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Это еще один очень важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил, и среди населения целом. Уровень поддержки действительно высокий, уровень консолидации вокруг президента высокий, это важно для всех нас», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

Он также ответил на вопрос, почему рейтинг Путина за четыре-пять месяцев не изменился. По его словам, это связано с тем, что российское общество может фильтровать фейки про собственного президента со стороны западных СМИ. Он отметил, что граждане России ориентируются на свою страну при выборе источников информации.

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Факт того, что лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил выдвинуть кандидатуру президента России Владимира Путина на выборы в 2024 году, означает высокую консолидацию общества вокруг нынешнего лидера России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Это еще один очень важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил, и среди населения целом. Уровень поддержки действительно высокий, уровень консолидации вокруг президента высокий, это важно для всех нас», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также ответил на вопрос, почему рейтинг Путина за четыре-пять месяцев не изменился. По его словам, это связано с тем, что российское общество может фильтровать фейки про собственного президента со стороны западных СМИ. Он отметил, что граждане России ориентируются на свою страну при выборе источников информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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