Песков заявил о высоком уровне консолидации вокруг президента

22 мая 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Российское общество поддерживает президента России Владимира Путина, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Факт того, что лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил выдвинуть кандидатуру президента России Владимира Путина на выборы в 2024 году, означает высокую консолидацию общества вокруг нынешнего лидера России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Это еще один очень важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил, и среди населения целом. Уровень поддержки действительно высокий, уровень консолидации вокруг президента высокий, это важно для всех нас», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также ответил на вопрос, почему рейтинг Путина за четыре-пять месяцев не изменился. По его словам, это связано с тем, что российское общество может фильтровать фейки про собственного президента со стороны западных СМИ. Он отметил, что граждане России ориентируются на свою страну при выборе источников информации.

Факт того, что лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил выдвинуть кандидатуру президента России Владимира Путина на выборы в 2024 году, означает высокую консолидацию общества вокруг нынешнего лидера России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Это еще один очень важный показатель уровня поддержки президента и среди политических сил, и среди населения целом. Уровень поддержки действительно высокий, уровень консолидации вокруг президента высокий, это важно для всех нас», — заявил Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Он также ответил на вопрос, почему рейтинг Путина за четыре-пять месяцев не изменился. По его словам, это связано с тем, что российское общество может фильтровать фейки про собственного президента со стороны западных СМИ. Он отметил, что граждане России ориентируются на свою страну при выборе источников информации.