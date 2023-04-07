Newsweek: популярность Путина в США достигла рекордно высокого уровня

Президента России Владимира Путина одобряет рекордное количество респондентов в США. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov.
«Согласно новым данным, популярность президента России Владимира Путина в Соединенных Штатах достигла наивысшей точки с 2020 года», — передает Newsweek со ссылкой на данные опроса YouGov. 91% респондентов слышали о президенте России, 21% опрошенных одобряет его деятельность. В 2021 году политику Владимира Путина одобряло всего 15% опрошенных.
Ранее сообщалось о рейтингах Владимира Путина в России. В марте и апреле об одобрении президента и поддержке его деятельности заявило 80% опрошенных, передает телеканал 360.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!