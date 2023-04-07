Newsweek: популярность Путина в США достигла рекордно высокого уровня

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Согласно данным опроса, Владимир Путин достиг максимальной известности в США Фото:

Президента России Владимира Путина одобряет рекордное количество респондентов в США. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov.

«Согласно новым данным, популярность президента России Владимира Путина в Соединенных Штатах достигла наивысшей точки с 2020 года», — передает Newsweek со ссылкой на данные опроса YouGov. 91% респондентов слышали о президенте России, 21% опрошенных одобряет его деятельность. В 2021 году политику Владимира Путина одобряло всего 15% опрошенных.

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Ранее сообщалось о рейтингах Владимира Путина в России. В марте и апреле об одобрении президента и поддержке его деятельности заявило 80% опрошенных, передает телеканал 360.

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Президента России Владимира Путина одобряет рекордное количество респондентов в США. Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov. «Согласно новым данным, популярность президента России Владимира Путина в Соединенных Штатах достигла наивысшей точки с 2020 года», — передает Newsweek со ссылкой на данные опроса YouGov. 91% респондентов слышали о президенте России, 21% опрошенных одобряет его деятельность. В 2021 году политику Владимира Путина одобряло всего 15% опрошенных. Ранее сообщалось о рейтингах Владимира Путина в России. В марте и апреле об одобрении президента и поддержке его деятельности заявило 80% опрошенных, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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