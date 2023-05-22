22 мая 2023
21 мая 2023
20 мая 2023

В ХМАО спасатели тушат пожар возле нефтяного месторождения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Малиновке. Курган, дым, пожар, огонь, лесной пожар, смог , пламя
В настоящее время происходит ликвидация возгорания Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

В Нягани (ХМАО) в районе нефтяного месторождения «Ем-Ега» локализован ландшафтный пожар на площади 24 гектара. Глава города Иван Ямашев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что в данный момент на месте работает патрульно-маневренная группа по тушению пожаров.

«Сегодня зарегистрирован ландшафтный пожар на площади 24 га, рядом с месторождением „Ем-Ега“ в сторону Талинки, который локализован силами службы МЧС, парашютистами лесоохраны, работниками Управления городского хозяйств. Сейчас на месте работает патрульно-маневренная группа по тушению пожаров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что тушение возгорания находится на контроле МЧС и властей муниципалитета. В случае необходимости группировка по ликвидации пожара будет усилена.

Ранее URA.RU сообщало, что 22 мая в ХМАО зарегистрировано четыре действующих природных пожара. В тушении участвует более 60 человек пожарной охраны. Для борьбы с огнем планируется применение авиации.

Ландшафтный пожар в районе нефтяного месторождения «Ем-Ега»
Ландшафтный пожар в районе нефтяного месторождения «Ем-Ега»

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нягани (ХМАО) в районе нефтяного месторождения «Ем-Ега» локализован ландшафтный пожар на площади 24 гектара. Глава города Иван Ямашев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что в данный момент на месте работает патрульно-маневренная группа по тушению пожаров. «Сегодня зарегистрирован ландшафтный пожар на площади 24 га, рядом с месторождением „Ем-Ега“ в сторону Талинки, который локализован силами службы МЧС, парашютистами лесоохраны, работниками Управления городского хозяйств. Сейчас на месте работает патрульно-маневренная группа по тушению пожаров», — говорится в сообщении. Уточняется, что тушение возгорания находится на контроле МЧС и властей муниципалитета. В случае необходимости группировка по ликвидации пожара будет усилена. Ранее URA.RU сообщало, что 22 мая в ХМАО зарегистрировано четыре действующих природных пожара. В тушении участвует более 60 человек пожарной охраны. Для борьбы с огнем планируется применение авиации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...