В настоящее время происходит ликвидация возгорания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В Нягани (ХМАО) в районе нефтяного месторождения «Ем-Ега» локализован ландшафтный пожар на площади 24 гектара. Глава города Иван Ямашев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что в данный момент на месте работает патрульно-маневренная группа по тушению пожаров.

«Сегодня зарегистрирован ландшафтный пожар на площади 24 га, рядом с месторождением „Ем-Ега“ в сторону Талинки, который локализован силами службы МЧС, парашютистами лесоохраны, работниками Управления городского хозяйств. Сейчас на месте работает патрульно-маневренная группа по тушению пожаров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что тушение возгорания находится на контроле МЧС и властей муниципалитета. В случае необходимости группировка по ликвидации пожара будет усилена.

Ранее URA.RU сообщало, что 22 мая в ХМАО зарегистрировано четыре действующих природных пожара. В тушении участвует более 60 человек пожарной охраны. Для борьбы с огнем планируется применение авиации.