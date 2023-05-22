22 мая 2023
21 мая 2023
20 мая 2023

Жители Сургута обеспокоены заревом огня на противоположном берегу Оби. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание не представляет угрозы населенным пунктам Фото:

Жители Сургута (ХМАО) интересуются пожаром, который разгорается на противоположном берегу реки Обь. В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ» автор поста предположила, что горит лес и по ее мнению пожар сильный.

«В Сургуте, в районе строительства дороги от нового моста что-то очень сильно горит. Причем в двух местах с расстоянием. Похоже на лес. Неужели опять поджог», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU уточнили, что на противоположном берегу реки Обь ландшафтный пожар. В настоящее время на месте работает группа авиалесоохраны. Угрозы населенным пунктам нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани (ХМАО) в районе нефтяного месторождения «Ем-Ега» спасатели ликвидируют ландшафтный пожар на площади 24 гектара. В случае необходимости группировка по ликвидации возгорания будет усилена.

Пожар в Сургуте на противоположном берегу реки Обь
Пожар в Сургуте на противоположном берегу реки Обь

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Жители Сургута (ХМАО) интересуются пожаром, который разгорается на противоположном берегу реки Обь. В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-Информ» автор поста предположила, что горит лес и по ее мнению пожар сильный. «В Сургуте, в районе строительства дороги от нового моста что-то очень сильно горит. Причем в двух местах с расстоянием. Похоже на лес. Неужели опять поджог», — говорится в сообщении. В пресс-службе МЧС по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU уточнили, что на противоположном берегу реки Обь ландшафтный пожар. В настоящее время на месте работает группа авиалесоохраны. Угрозы населенным пунктам нет. Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани (ХМАО) в районе нефтяного месторождения «Ем-Ега» спасатели ликвидируют ландшафтный пожар на площади 24 гектара. В случае необходимости группировка по ликвидации возгорания будет усилена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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