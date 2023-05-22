Экс-руководителю пермских приставов огласят приговор в последний день весны

23 мая 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Рассмотрение уголовного дела в отношении Игоря Кожевникова завершено Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Бывшему главному приставу Игорю Кожевникову, который обвиняется в обналичивании денег и получении взяток, огласят приговор 31 мая. Рассмотрение уголовного дела в отношении экс-чиновника завершено, сейчас судья принимает решение. Такая информация размещена в картотеке Пермского районного суда. «Рассмотрение уголовного дела в отношении Кожевникова Игоря Александровича завершено 22 мая, сейчас суд принимает решение в совещательной комнате. Приговор будет оглашен 31 мая», — следует из картотеки суда. Кожевников обвиняется в получении взяток и обналичивании денег на сумму в 200 миллионов рублей. За свои услуги чиновник просил от 2 до 5% комиссионных. В обналичивании денег ему помогала подчиненная Александра Марданова, которая полностью признала свою вину и дала показания против бывшего начальства.

Бывшему главному приставу Игорю Кожевникову, который обвиняется в обналичивании денег и получении взяток, огласят приговор 31 мая. Рассмотрение уголовного дела в отношении экс-чиновника завершено, сейчас судья принимает решение. Такая информация размещена в картотеке Пермского районного суда. «Рассмотрение уголовного дела в отношении Кожевникова Игоря Александровича завершено 22 мая, сейчас суд принимает решение в совещательной комнате. Приговор будет оглашен 31 мая», — следует из картотеки суда. Кожевников обвиняется в получении взяток и обналичивании денег на сумму в 200 миллионов рублей. За свои услуги чиновник просил от 2 до 5% комиссионных. В обналичивании денег ему помогала подчиненная Александра Марданова, которая полностью признала свою вину и дала показания против бывшего начальства.