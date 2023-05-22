22 мая 2023

Экс-руководителю пермских приставов огласят приговор в последний день весны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по избранию меры пресечения главному судебному приставу Пермского края Кожевникову Игорю в Дзержинском районном суде. Пермь, кожевников игорь
Рассмотрение уголовного дела в отношении Игоря Кожевникова завершено Фото:

Бывшему главному приставу Игорю Кожевникову, который обвиняется в обналичивании денег и получении взяток, огласят приговор 31 мая. Рассмотрение уголовного дела в отношении экс-чиновника завершено, сейчас судья принимает решение. Такая информация размещена в картотеке Пермского районного суда.

«Рассмотрение уголовного дела в отношении Кожевникова Игоря Александровича завершено 22 мая, сейчас суд принимает решение в совещательной комнате. Приговор будет оглашен 31 мая», — следует из картотеки суда.

Кожевников обвиняется в получении взяток и обналичивании денег на сумму в 200 миллионов рублей. За свои услуги чиновник просил от 2 до 5% комиссионных. В обналичивании денег ему помогала подчиненная Александра Марданова, которая полностью признала свою вину и дала показания против бывшего начальства.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшему главному приставу Игорю Кожевникову, который обвиняется в обналичивании денег и получении взяток, огласят приговор 31 мая. Рассмотрение уголовного дела в отношении экс-чиновника завершено, сейчас судья принимает решение. Такая информация размещена в картотеке Пермского районного суда. «Рассмотрение уголовного дела в отношении Кожевникова Игоря Александровича завершено 22 мая, сейчас суд принимает решение в совещательной комнате. Приговор будет оглашен 31 мая», — следует из картотеки суда. Кожевников обвиняется в получении взяток и обналичивании денег на сумму в 200 миллионов рублей. За свои услуги чиновник просил от 2 до 5% комиссионных. В обналичивании денег ему помогала подчиненная Александра Марданова, которая полностью признала свою вину и дала показания против бывшего начальства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...