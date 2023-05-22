Власти Пермского края фиксируют снижение поступлений в краевой бюджет

В Пермском крае снизился объем денежных поступлений в краевую казну по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила министр финансов Прикамья Екатерина Тхор. Свой доклад чиновница представила на комитете по инфраструктуре краевого законодательного собрания, где присутствовал корреспондент URA.RU. Тхор объяснила падение поступлений в бюджет «непростой экономической обстановкой» в стране.
«Снижение финансовых поступлений [в краевой бюджет] обусловлено непростой экономической обстановкой [в России], а также введением института единого налогового счета. Поступления по налоговым и неналоговым доходам составили 41 млрд рублей, что на 8,8% ниже уровня прошлого года. При этом, годовой план у нас исполнен по итогам первого квартала на 24,7%», — доложила членам комитета Тхор.
Также, по словам министра финансов края, произошло снижение поступлений по налогу на прибыль. Так, в первом квартале краевой бюджет получил лишь 22 млрд рублей. Это на 19,2% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. По всем остальным налогам «динамика положительная», пояснила Тхор.
Также в ходе заседания комитета Тхор рассказала об исполнении бюджета в 2022 году. По данным главы краевого минфина, за прошлый год в краевую казну поступило 213,7 млрд рублей, что на 13,1 млрд рублей больше, чем было запланировано. Основным источником финансовых поступлений стал налог на прибыль организаций.
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