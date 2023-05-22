Власти Пермского края фиксируют снижение поступлений в краевой бюджет

23 мая 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

В минфине Пермского края снижение поступлений в казну связывают с непростой экономической ситуацией в стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае снизился объем денежных поступлений в краевую казну по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила министр финансов Прикамья Екатерина Тхор. Свой доклад чиновница представила на комитете по инфраструктуре краевого законодательного собрания, где присутствовал корреспондент URA.RU. Тхор объяснила падение поступлений в бюджет «непростой экономической обстановкой» в стране. «Снижение финансовых поступлений [в краевой бюджет] обусловлено непростой экономической обстановкой [в России], а также введением института единого налогового счета. Поступления по налоговым и неналоговым доходам составили 41 млрд рублей, что на 8,8% ниже уровня прошлого года. При этом, годовой план у нас исполнен по итогам первого квартала на 24,7%», — доложила членам комитета Тхор. Также, по словам министра финансов края, произошло снижение поступлений по налогу на прибыль. Так, в первом квартале краевой бюджет получил лишь 22 млрд рублей. Это на 19,2% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. По всем остальным налогам «динамика положительная», пояснила Тхор. Также в ходе заседания комитета Тхор рассказала об исполнении бюджета в 2022 году. По данным главы краевого минфина, за прошлый год в краевую казну поступило 213,7 млрд рублей, что на 13,1 млрд рублей больше, чем было запланировано. Основным источником финансовых поступлений стал налог на прибыль организаций. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае снизился объем денежных поступлений в краевую казну по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила министр финансов Прикамья Екатерина Тхор. Свой доклад чиновница представила на комитете по инфраструктуре краевого законодательного собрания, где присутствовал корреспондент URA.RU. Тхор объяснила падение поступлений в бюджет «непростой экономической обстановкой» в стране. «Снижение финансовых поступлений [в краевой бюджет] обусловлено непростой экономической обстановкой [в России], а также введением института единого налогового счета. Поступления по налоговым и неналоговым доходам составили 41 млрд рублей, что на 8,8% ниже уровня прошлого года. При этом, годовой план у нас исполнен по итогам первого квартала на 24,7%», — доложила членам комитета Тхор. Также, по словам министра финансов края, произошло снижение поступлений по налогу на прибыль. Так, в первом квартале краевой бюджет получил лишь 22 млрд рублей. Это на 19,2% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года. По всем остальным налогам «динамика положительная», пояснила Тхор. Также в ходе заседания комитета Тхор рассказала об исполнении бюджета в 2022 году. По данным главы краевого минфина, за прошлый год в краевую казну поступило 213,7 млрд рублей, что на 13,1 млрд рублей больше, чем было запланировано. Основным источником финансовых поступлений стал налог на прибыль организаций.