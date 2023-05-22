22 мая 2023

В Челябинске судят главу межрегиональной ОПГ, укравшего у клиентов банков 73 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело направили в суд для рассмотрения по существу Фото:

В Челябинской области будут судить бывшего директора ООО «ДревПром» из Республики Башкортостан, который предлагал клиентам помощь в решении кредитных обязательств, а после обирал их. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, за все время коммерсант с подельниками получил с клиентов 73 млн рублей.

«Обвиняемый в период с апреля 2013 по февраль 2014 годов заключал договоры с гражданами, имеющими кредитные обязательства перед банками. Согласно условиям договоров граждане производили оплату услуг в размере от 20 до 35 процентов от суммы кредита, а общество брало на себя обязательства погасить всю имеющуюся задолженность указанных лиц перед кредитной организацией», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Коммерсант действовал в связке с партнерами. Получив деньги, компания мошенников оплачивала часть долга клиентов, после чего забирала всю оставшуюся сумму себе. От их действий пострадало свыше 650 человек.

В прокуратуре отметили, что за группировкой замечен рецидив подобного преступления. В 2019 году их приговорили за аналогичные действия Стерлитамакским городским судом Республики Башкортостан к различным срокам наказания.

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В Челябинской области будут судить бывшего директора ООО «ДревПром» из Республики Башкортостан, который предлагал клиентам помощь в решении кредитных обязательств, а после обирал их. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, за все время коммерсант с подельниками получил с клиентов 73 млн рублей. «Обвиняемый в период с апреля 2013 по февраль 2014 годов заключал договоры с гражданами, имеющими кредитные обязательства перед банками. Согласно условиям договоров граждане производили оплату услуг в размере от 20 до 35 процентов от суммы кредита, а общество брало на себя обязательства погасить всю имеющуюся задолженность указанных лиц перед кредитной организацией», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Коммерсант действовал в связке с партнерами. Получив деньги, компания мошенников оплачивала часть долга клиентов, после чего забирала всю оставшуюся сумму себе. От их действий пострадало свыше 650 человек. В прокуратуре отметили, что за группировкой замечен рецидив подобного преступления. В 2019 году их приговорили за аналогичные действия Стерлитамакским городским судом Республики Башкортостан к различным срокам наказания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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