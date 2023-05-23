В Екатеринбурге заметили восьмилетнего мальчика, который несколько раз выходил на карниз 16-го этажа дома на улице Академика Парина, 38/8. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель.
«На 16-м этаже многоэтажки ребенок ходит по карнизу. Ему на вид восемь лет, сам открывает окно и выходит на карниз. Ситуация повторялась несколько раз», — рассказал читатель URA.RU.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «Информация по данному факту зарегистрирована и будет проверена в отделе полиции №8. По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение», — заявили в пресс-службе ведомства.
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