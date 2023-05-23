В Екатеринбурге заметили восьмилетнего ребенка, гуляющего по карнизу высотки. Фото

23 мая 2023 в 23:25 Размер текста - 17 +

Ребенка заметили на карнизе 16-го этажа высотки в Академическом районе Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге заметили восьмилетнего мальчика, который несколько раз выходил на карниз 16-го этажа дома на улице Академика Парина, 38/8. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «На 16-м этаже многоэтажки ребенок ходит по карнизу. Ему на вид восемь лет, сам открывает окно и выходит на карниз. Ситуация повторялась несколько раз», — рассказал читатель URA.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «Информация по данному факту зарегистрирована и будет проверена в отделе полиции №8. По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение», — заявили в пресс-службе ведомства. Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге заметили восьмилетнего мальчика, который несколько раз выходил на карниз 16-го этажа дома на улице Академика Парина, 38/8. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал читатель. «На 16-м этаже многоэтажки ребенок ходит по карнизу. Ему на вид восемь лет, сам открывает окно и выходит на карниз. Ситуация повторялась несколько раз», — рассказал читатель URA.RU. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. «Информация по данному факту зарегистрирована и будет проверена в отделе полиции №8. По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение», — заявили в пресс-службе ведомства.