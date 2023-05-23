Митя Фомин стал героем реалити-шоу «Уральского Google»

24 мая 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Митя Фомин посещал Dojo №1 в мае 2021 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Певец Митя Фомин и Игорь Пиджаков стали участниками бизнес-реалити про запуск франшизы, автором которого является IT-компания «СКБ Контур». Они рассказали, почему важно поддерживать проекты предпринимателей, а также о своем взаимодействии с инклюзивным клубом Dojo №1 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Мы поехали на гастроли в Екатеринбург, нам предложили посмотреть клуб Dojo #1, где занимаются дети с особенностями. Мы всегда стараемся участвовать в подобного рода просьбах. Я верю в круговорот добрых дел в природе. Не все имеют возможности вести полноценный образ жизни, надо помогать», — заявил Митя Фомин в выпуске на YouTube-канале «Деловые люди». После посещения клуба в 2021 году певец финансово помог проекту, в результате чего дети смогли поехать на сборы. Также в ролике снялся музыкант и участник проекта «Х-фактор» Игорь Пиджаков, который лично знаком с владельцем Dojo №1 Марселем Мансуровым. Много лет назад певец участвовал в открытии первого инклюзивного клуба в Екатеринбурге и с тех пор сотрудничает с предпринимателем. По словам Пиджакова, он регулярно рассказывал о Dojo №1 певцу и солисту группы «Руки вверх» Сергею Жукову. После встречи Жукова и Мансурова в Москве лидер «Руки вверх» решил поддерживать клуб в ежемесячном формате. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Певец Митя Фомин и Игорь Пиджаков стали участниками бизнес-реалити про запуск франшизы, автором которого является IT-компания «СКБ Контур». Они рассказали, почему важно поддерживать проекты предпринимателей, а также о своем взаимодействии с инклюзивным клубом Dojo №1 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Мы поехали на гастроли в Екатеринбург, нам предложили посмотреть клуб Dojo #1, где занимаются дети с особенностями. Мы всегда стараемся участвовать в подобного рода просьбах. Я верю в круговорот добрых дел в природе. Не все имеют возможности вести полноценный образ жизни, надо помогать», — заявил Митя Фомин в выпуске на YouTube-канале «Деловые люди». После посещения клуба в 2021 году певец финансово помог проекту, в результате чего дети смогли поехать на сборы. Также в ролике снялся музыкант и участник проекта «Х-фактор» Игорь Пиджаков, который лично знаком с владельцем Dojo №1 Марселем Мансуровым. Много лет назад певец участвовал в открытии первого инклюзивного клуба в Екатеринбурге и с тех пор сотрудничает с предпринимателем. По словам Пиджакова, он регулярно рассказывал о Dojo №1 певцу и солисту группы «Руки вверх» Сергею Жукову. После встречи Жукова и Мансурова в Москве лидер «Руки вверх» решил поддерживать клуб в ежемесячном формате.