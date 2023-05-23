23 мая 2023

В Перми председатель ТСЖ избила доставщика еды

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг за Ройзмана на площади 1905 года. Екатеринбург, автозак, росгвардия, велосипед
Конфликт произошел из-за того, что доставщик проехал по шлангу с водой Фото:

В Перми председатель ТСЖ по ул. Революции, 16 устроила истерику из-за того, что курьер проехал по шлангу на велосипеде. В результате женщину задержали сотрудники Росгвардии. Видеозапись задержания опубликована в telegram-канале «Пермь с огоньком».

«В Перми председатель ТСЖ накинулась на доставщика (а после и на сотрудников ГБР) из-за того, что он проехал по шлангу на велосипеде. Женщина ударила доставщика по лицу, орала и оскорбляла его», — говорится в посте.

Конфликт завершился тем, что пермячку скрутили сотрудники Росгвардии и увезли в ближайший отдел полиции. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что по факту случившегося сейчас проводится проверка.

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В Перми председатель ТСЖ по ул. Революции, 16 устроила истерику из-за того, что курьер проехал по шлангу на велосипеде. В результате женщину задержали сотрудники Росгвардии. Видеозапись задержания опубликована в telegram-канале «Пермь с огоньком». «В Перми председатель ТСЖ накинулась на доставщика (а после и на сотрудников ГБР) из-за того, что он проехал по шлангу на велосипеде. Женщина ударила доставщика по лицу, орала и оскорбляла его», — говорится в посте. Конфликт завершился тем, что пермячку скрутили сотрудники Росгвардии и увезли в ближайший отдел полиции. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что по факту случившегося сейчас проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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