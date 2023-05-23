В Перми председатель ТСЖ избила доставщика еды

24 мая 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

Конфликт произошел из-за того, что доставщик проехал по шлангу с водой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Перми председатель ТСЖ по ул. Революции, 16 устроила истерику из-за того, что курьер проехал по шлангу на велосипеде. В результате женщину задержали сотрудники Росгвардии. Видеозапись задержания опубликована в telegram-канале «Пермь с огоньком». «В Перми председатель ТСЖ накинулась на доставщика (а после и на сотрудников ГБР) из-за того, что он проехал по шлангу на велосипеде. Женщина ударила доставщика по лицу, орала и оскорбляла его», — говорится в посте. Конфликт завершился тем, что пермячку скрутили сотрудники Росгвардии и увезли в ближайший отдел полиции. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что по факту случившегося сейчас проводится проверка.

В Перми председатель ТСЖ по ул. Революции, 16 устроила истерику из-за того, что курьер проехал по шлангу на велосипеде. В результате женщину задержали сотрудники Росгвардии. Видеозапись задержания опубликована в telegram-канале «Пермь с огоньком». «В Перми председатель ТСЖ накинулась на доставщика (а после и на сотрудников ГБР) из-за того, что он проехал по шлангу на велосипеде. Женщина ударила доставщика по лицу, орала и оскорбляла его», — говорится в посте. Конфликт завершился тем, что пермячку скрутили сотрудники Росгвардии и увезли в ближайший отдел полиции. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что по факту случившегося сейчас проводится проверка.