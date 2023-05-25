Свердловские власти готовят новый пиар-ресурс для Куйвашева

Сайты органов власти Свердловской области готовят к большой реформе

Сайты свердловских властей ждут большие изменения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Свердловской области готовят масштабное обновление сети своих сайтов, включая собственный ресурс губернатора Евгения Куйвашева. По данным URA.RU, департамент информационной политики (ДИП) в ближайшее время планирует запустить создание нового портала регионального правительства.

Как рассказал агентству источник, специально созданная рабочая группа уже готовит техническое задание для создания сайта, который, по задумке, станет «новым представительством областной власти в интернете». Созданный портал должен будет объединять информацию, связанную с работой официальных лиц и региональных органов, а также стать более удобным, чем существующие сайты. Работу курирует лично вице-губернатор Олег Чемезов.

Нынешний официальный ресурс правительства, midural.ru, был зарегистрирован еще в 1997 году. Спустя 15 лет на его базе появился отдельный сайт главы региона — gubernator96.ru. За последние годы оба портала практически не обновлялись, устарев визуально и технически. Предыдущую попытку реформировать сайты предпринимала в 2020—2021 годах директор департамента информполитики Юлия Хусаинова, однако тогда помешала позиция департамента связи (ныне — министерство цифрового развития).

Теперь Хусаиновой все же удалось пролоббировать это решение. По словам собеседника URA.RU в правительстве, минцифры уже получило задание оказывать ДИПу необходимую помощь в создании нового сайта. Источник в резиденции губернатора добавил, что системная реформа назрела давно: существующие сайты разрознены не только по стилю и возможностям, но в некоторых случаях и по соответствию федеральным требованиям. Кроме того, вызывает вопросы безопасность ресурсов.