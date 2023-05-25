Челябинцы собирают мобилизованным землякам тактические рюкзаки с лекарствами

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Сборный груз челябинцы готовы отправить уже в ближайшие дни Фото:

Жители Копейска Челябинской области собирают мобилизованным землякам тактические рюкзаки, наполненные медикаментами. Об этом активисты сообщили в соцсетях.

«Как вы знаете, совсем скоро наша машина отправляется в зону СВО. К сожалению, у нас есть еще не закрытые позиции, которые очень нужны раненым, время идет на минуты. Поэтому мы просим вас поддержать и закрыть сбор по закупке двух тактических рюкзаков и их наполнению‍», — говорится в сообществе «Все для Победы! Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры добавили, что медикаменты помогут бойцам быстрее выздороветь. А своевременно оказанная медпомощь позволит минимизировать последствия полученных травм.

Ранее волонтеры из Копейска открывали срочный сбор средств для приобретения пикапа, который планируется отправить мобилизованным для установки пулемета. Часть средств уже собраны, сообщали активисты.

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Жители Копейска Челябинской области собирают мобилизованным землякам тактические рюкзаки, наполненные медикаментами. Об этом активисты сообщили в соцсетях. «Как вы знаете, совсем скоро наша машина отправляется в зону СВО. К сожалению, у нас есть еще не закрытые позиции, которые очень нужны раненым, время идет на минуты. Поэтому мы просим вас поддержать и закрыть сбор по закупке двух тактических рюкзаков и их наполнению‍», — говорится в сообществе «Все для Победы! Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры добавили, что медикаменты помогут бойцам быстрее выздороветь. А своевременно оказанная медпомощь позволит минимизировать последствия полученных травм. Ранее волонтеры из Копейска открывали срочный сбор средств для приобретения пикапа, который планируется отправить мобилизованным для установки пулемета. Часть средств уже собраны, сообщали активисты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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