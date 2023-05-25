Дворняга спасает жизни свердловских бойцов в зоне СВО. Фото

26 мая 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Мобс спасает солдат в зоне СВО Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспородная собака прибилась к бойцам из Нижнего Тагила (Свердловская область), которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Четвероногий неоднократно спасал жизни российских солдат. Об этом рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «К нашим тагильским ребятам на передовой прибился пес. Обычная дворняга, до смерти напуганная обстрелами. Дали ему имя Мобс. Бойцы заметили: пес остро чувствует опасность. Сегодня он вместе с военнослужащими воюет на передовой. Собака уже неоднократно спасала жизни ребятам, предупреждая их о начале обстрелов. А наши волонтеры сейчас вместе с гуманитарной помощью отправляют паек и для четвероногого бойца», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в рядах Вооруженных силах России есть собаки, которые спасают жизни солдат. Собаки помогают обезвреживать взрывчатку в зоне спецоперации. Фото: Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Беспородная собака прибилась к бойцам из Нижнего Тагила (Свердловская область), которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Четвероногий неоднократно спасал жизни российских солдат. Об этом рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «К нашим тагильским ребятам на передовой прибился пес. Обычная дворняга, до смерти напуганная обстрелами. Дали ему имя Мобс. Бойцы заметили: пес остро чувствует опасность. Сегодня он вместе с военнослужащими воюет на передовой. Собака уже неоднократно спасала жизни ребятам, предупреждая их о начале обстрелов. А наши волонтеры сейчас вместе с гуманитарной помощью отправляют паек и для четвероногого бойца», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в рядах Вооруженных силах России есть собаки, которые спасают жизни солдат. Собаки помогают обезвреживать взрывчатку в зоне спецоперации.