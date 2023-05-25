25 мая 2023

Дворняга спасает жизни свердловских бойцов в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенные собаки ищут запрещённые вещества и деньги. Екатеринбург, служебная собака, бельгийская овчарка малинуа
Мобс спасает солдат в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Беспородная собака прибилась к бойцам из Нижнего Тагила (Свердловская область), которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Четвероногий неоднократно спасал жизни российских солдат. Об этом рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«К нашим тагильским ребятам на передовой прибился пес. Обычная дворняга, до смерти напуганная обстрелами. Дали ему имя Мобс. Бойцы заметили: пес остро чувствует опасность. Сегодня он вместе с военнослужащими воюет на передовой. Собака уже неоднократно спасала жизни ребятам, предупреждая их о начале обстрелов. А наши волонтеры сейчас вместе с гуманитарной помощью отправляют паек и для четвероногого бойца», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что в рядах Вооруженных силах России есть собаки, которые спасают жизни солдат. Собаки помогают обезвреживать взрывчатку в зоне спецоперации.

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Беспородная собака прибилась к бойцам из Нижнего Тагила (Свердловская область), которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Четвероногий неоднократно спасал жизни российских солдат. Об этом рассказал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. «К нашим тагильским ребятам на передовой прибился пес. Обычная дворняга, до смерти напуганная обстрелами. Дали ему имя Мобс. Бойцы заметили: пес остро чувствует опасность. Сегодня он вместе с военнослужащими воюет на передовой. Собака уже неоднократно спасала жизни ребятам, предупреждая их о начале обстрелов. А наши волонтеры сейчас вместе с гуманитарной помощью отправляют паек и для четвероногого бойца», — написал Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в рядах Вооруженных силах России есть собаки, которые спасают жизни солдат. Собаки помогают обезвреживать взрывчатку в зоне спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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