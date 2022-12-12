Запашный назвал цели животных, участвующих в спецоперации

Запашный: собаки находят и обезвреживают взрывчатку на Украине

12 декабря 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Собаки спасают жизни людей на Украине, сказал Эдгард Запашный Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рядах Вооруженных силах России есть собаки, которые спасают жизни и помогают обезвреживать взрывчатку в зоне спецоперации. Об этом в беседе с URA.RU заявил гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, член Общественного совета при Минобороны РФ, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, народный артист РФ Эдгард Запашный. «У нас нет сейчас нужды и желания направлять животных в смертельную опасность. Я имею в виду подрывать танки, как это было раньше (противотанковая собака — специально дрессированная военная собака с укрепленным на ней зарядом взрывчатого вещества, применялась во время Великой Отечественной войны — прим. URA.RU). Российская армия и так справляется с поставленной задачей. Если наши животные на фронте и работают, то только для спасения человека. Это служебные собаки, собаки-саперы, которые помогают находить взрывчатку. Они везде рядом с человеком», — объяснил Эдгард Запашный. Артист подчеркнул, что российские военные занимаются спасением животных. «Наша армия причастна к спасению мариупольского и донецкого зоопарков. Она делает все для того, чтобы спасать животных», — добавил член общественного совета. Ранее член КПРФ Виктор Макаров выступил с инициативой обучить бездомных животных подрывать танки ВСУ. А межрайонный прокурор Краснокаменска Сергей Бутылкин предложил бездомных собак трудоустроить, но неизвестно, как именно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рядах Вооруженных силах России есть собаки, которые спасают жизни и помогают обезвреживать взрывчатку в зоне спецоперации. Об этом в беседе с URA.RU заявил гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, член Общественного совета при Минобороны РФ, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, народный артист РФ Эдгард Запашный. «У нас нет сейчас нужды и желания направлять животных в смертельную опасность. Я имею в виду подрывать танки, как это было раньше (противотанковая собака — специально дрессированная военная собака с укрепленным на ней зарядом взрывчатого вещества, применялась во время Великой Отечественной войны — прим. URA.RU). Российская армия и так справляется с поставленной задачей. Если наши животные на фронте и работают, то только для спасения человека. Это служебные собаки, собаки-саперы, которые помогают находить взрывчатку. Они везде рядом с человеком», — объяснил Эдгард Запашный. Артист подчеркнул, что российские военные занимаются спасением животных. «Наша армия причастна к спасению мариупольского и донецкого зоопарков. Она делает все для того, чтобы спасать животных», — добавил член общественного совета. Ранее член КПРФ Виктор Макаров выступил с инициативой обучить бездомных животных подрывать танки ВСУ. А межрайонный прокурор Краснокаменска Сергей Бутылкин предложил бездомных собак трудоустроить, но неизвестно, как именно.