27 мая 2023
26 мая 2023

Пермский боец на кулаках заключил контракт с лигой TOP DOG

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Турнир по смешанным единоборствам RCC3: Russian Cagefighting Championship в КРК "Уралец". Екатеринбург , крк уралец, бои в клетке
Пермяк будет представлять регион в турнирах лиги TOP DOG Фото:

Пермский боец Максим Бармин заключил контракт с московской организацией TOP DOG, которая является первой в РФ спортивной лигой, специализирующейся на проведении кулачных боев. Об этом рассказали в региональной лиге «Волго-Урал FIGHT».

«Первый боец и звезда нашей организации Максим Бармин подписывает долгосрочный контракт с организацией TOP DOG. Это первый представитель лиги, который достиг такого рубежа, а так же всего третий боец из Пермского края, который достиг таких высот. Гордость лиги, гордость города», — написано в группе лиги в соцсети «ВКонтакте».

Летом прошлого года боксер из Березников (Пермский край) Дмитрий Спивак начал с победы свои выступления в TOP DOG. В начале мая текущего года в Прикамье объявили о проведении отборочного этапа пятого турнира по кулачным боям. Они считаются ответвлением MMA. Кулачные бои признали официальным видом спорта в 2021 году.

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Пермский боец Максим Бармин заключил контракт с московской организацией TOP DOG, которая является первой в РФ спортивной лигой, специализирующейся на проведении кулачных боев. Об этом рассказали в региональной лиге «Волго-Урал FIGHT». «Первый боец и звезда нашей организации Максим Бармин подписывает долгосрочный контракт с организацией TOP DOG. Это первый представитель лиги, который достиг такого рубежа, а так же всего третий боец из Пермского края, который достиг таких высот. Гордость лиги, гордость города», — написано в группе лиги в соцсети «ВКонтакте». Летом прошлого года боксер из Березников (Пермский край) Дмитрий Спивак начал с победы свои выступления в TOP DOG. В начале мая текущего года в Прикамье объявили о проведении отборочного этапа пятого турнира по кулачным боям. Они считаются ответвлением MMA. Кулачные бои признали официальным видом спорта в 2021 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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