Пермский боец на кулаках заключил контракт с лигой TOP DOG

28 мая 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

Пермяк будет представлять регион в турнирах лиги TOP DOG Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермский боец Максим Бармин заключил контракт с московской организацией TOP DOG, которая является первой в РФ спортивной лигой, специализирующейся на проведении кулачных боев. Об этом рассказали в региональной лиге «Волго-Урал FIGHT». «Первый боец и звезда нашей организации Максим Бармин подписывает долгосрочный контракт с организацией TOP DOG. Это первый представитель лиги, который достиг такого рубежа, а так же всего третий боец из Пермского края, который достиг таких высот. Гордость лиги, гордость города», — написано в группе лиги в соцсети «ВКонтакте». Летом прошлого года боксер из Березников (Пермский край) Дмитрий Спивак начал с победы свои выступления в TOP DOG. В начале мая текущего года в Прикамье объявили о проведении отборочного этапа пятого турнира по кулачным боям. Они считаются ответвлением MMA. Кулачные бои признали официальным видом спорта в 2021 году.

Пермский боец Максим Бармин заключил контракт с московской организацией TOP DOG, которая является первой в РФ спортивной лигой, специализирующейся на проведении кулачных боев. Об этом рассказали в региональной лиге «Волго-Урал FIGHT». «Первый боец и звезда нашей организации Максим Бармин подписывает долгосрочный контракт с организацией TOP DOG. Это первый представитель лиги, который достиг такого рубежа, а так же всего третий боец из Пермского края, который достиг таких высот. Гордость лиги, гордость города», — написано в группе лиги в соцсети «ВКонтакте». Летом прошлого года боксер из Березников (Пермский край) Дмитрий Спивак начал с победы свои выступления в TOP DOG. В начале мая текущего года в Прикамье объявили о проведении отборочного этапа пятого турнира по кулачным боям. Они считаются ответвлением MMA. Кулачные бои признали официальным видом спорта в 2021 году.