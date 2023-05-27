Пермский боец на кулаках заключил контракт с лигой TOP DOG

Пермский боец Максим Бармин заключил контракт с московской организацией TOP DOG, которая является первой в РФ спортивной лигой, специализирующейся на проведении кулачных боев. Об этом рассказали в региональной лиге «Волго-Урал FIGHT».
«Первый боец и звезда нашей организации Максим Бармин подписывает долгосрочный контракт с организацией TOP DOG. Это первый представитель лиги, который достиг такого рубежа, а так же всего третий боец из Пермского края, который достиг таких высот. Гордость лиги, гордость города», — написано в группе лиги в соцсети «ВКонтакте».
Летом прошлого года боксер из Березников (Пермский край) Дмитрий Спивак начал с победы свои выступления в TOP DOG. В начале мая текущего года в Прикамье объявили о проведении отборочного этапа пятого турнира по кулачным боям. Они считаются ответвлением MMA. Кулачные бои признали официальным видом спорта в 2021 году.
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