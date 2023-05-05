В Перми объявили о проведении турнира по кулачным боям

В Пермском крае объявили о проведении отборочного этапа пятого турнира по кулачным боям. Организатором первенства выступает лига «Волго-Урал FIGHT».
«Мы возвращаемся с новым отборочным турниром, который пройдет 27 мая. Все, кто хочет попасть в индустрию единоборств, дать себе новый толчок в спортивной карьере, зарекомендовать себя на всю Россию — это ваш шанс», — указано на странице лиги в соцсети «ВКонтакте».
В сообщении говорится, что всего планируется провести два отборочных турнира. Финалисты сойдутся в решающих поединках в августе. Участникам необходимо заполнить анкету, которая выложена на странице лиги, после чего для дальнейшего инструктажа с ними свяжутся организаторы.
В апрельском турнире «Волго-Урал FIGHT» сражались пермяки, бойцы из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Саратова и других регионов страны. Сообщалось, что в нем приняли участие борцы из TOP DOG — первой кулачной лиги, которая получила лицензию на проведение официальных соревнований.
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