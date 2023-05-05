05 мая 2023

В Перми объявили о проведении турнира по кулачным боям

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Турнир по смешанным единоборствам RCC2: Russian Cagefighting Championship в КРК "Уралец". Екатеринбург, бой, спорт, ринг, смешанные единоборства, поединок, бойцы, мма, rcc, russian cagefighting championship
Пермяков приглашают на турнир по кулачным боям Фото:

В Пермском крае объявили о проведении отборочного этапа пятого турнира по кулачным боям. Организатором первенства выступает лига «Волго-Урал FIGHT».

«Мы возвращаемся с новым отборочным турниром, который пройдет 27 мая. Все, кто хочет попасть в индустрию единоборств, дать себе новый толчок в спортивной карьере, зарекомендовать себя на всю Россию — это ваш шанс», — указано на странице лиги в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что всего планируется провести два отборочных турнира. Финалисты сойдутся в решающих поединках в августе. Участникам необходимо заполнить анкету, которая выложена на странице лиги, после чего для дальнейшего инструктажа с ними свяжутся организаторы.

В апрельском турнире «Волго-Урал FIGHT» сражались пермяки, бойцы из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Саратова и других регионов страны. Сообщалось, что в нем приняли участие борцы из TOP DOG — первой кулачной лиги, которая получила лицензию на проведение официальных соревнований.

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В Пермском крае объявили о проведении отборочного этапа пятого турнира по кулачным боям. Организатором первенства выступает лига «Волго-Урал FIGHT». «Мы возвращаемся с новым отборочным турниром, который пройдет 27 мая. Все, кто хочет попасть в индустрию единоборств, дать себе новый толчок в спортивной карьере, зарекомендовать себя на всю Россию — это ваш шанс», — указано на странице лиги в соцсети «ВКонтакте». В сообщении говорится, что всего планируется провести два отборочных турнира. Финалисты сойдутся в решающих поединках в августе. Участникам необходимо заполнить анкету, которая выложена на странице лиги, после чего для дальнейшего инструктажа с ними свяжутся организаторы. В апрельском турнире «Волго-Урал FIGHT» сражались пермяки, бойцы из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Саратова и других регионов страны. Сообщалось, что в нем приняли участие борцы из TOP DOG — первой кулачной лиги, которая получила лицензию на проведение официальных соревнований.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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