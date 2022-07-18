Боец из Пермского края сразился на кулаках в TOP DOG

Боксер из города Березники Пермского края Дмитрий Спивак начал с победы свои выступления в TOP DOG — первой официальной кулачной лиге. Информация появилась на официальной странице федерации бокса города Березники в социальной сети «ВКонтакте».
«Дмитрий в своем дебютном бою показал высокое мастерство ведения боя, вынесение им из школы классического бокса, добавив свою природную экспрессию и неудержимость. Он громко заявил о себе на этой боевой площадке с претензией на высшие ступени пьедестала», — сообщают в федерации. Спивак выступал в категории до 59 килограммов. Его противник — Грайр Оганнисян.
Кулачные бои считаются ответвлением MMA. Технически это обычный бокс, в котором участники не надевают перчатки, что делает поединок зрелищнее. Бои признали официальным видом спорта в 2021 году. TOP DOG — первая кулачная лига на территории СНГ и Европы, которая получила лицензию на проведение официальных спортивных турниров.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми проходил турнир по кулачным боям, кикбоксингу и таффайту. Участие в боях принимали спортсмены со всей России и из стран СНГ, включая бойцов из TOP DOG.
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Боксер из города Березники Пермского края Дмитрий Спивак начал с победы свои выступления в TOP DOG — первой официальной кулачной лиге. Информация появилась на официальной странице федерации бокса города Березники в социальной сети «ВКонтакте». «Дмитрий в своем дебютном бою показал высокое мастерство ведения боя, вынесение им из школы классического бокса, добавив свою природную экспрессию и неудержимость. Он громко заявил о себе на этой боевой площадке с претензией на высшие ступени пьедестала», — сообщают в федерации. Спивак выступал в категории до 59 килограммов. Его противник — Грайр Оганнисян. Кулачные бои считаются ответвлением MMA. Технически это обычный бокс, в котором участники не надевают перчатки, что делает поединок зрелищнее. Бои признали официальным видом спорта в 2021 году. TOP DOG — первая кулачная лига на территории СНГ и Европы, которая получила лицензию на проведение официальных спортивных турниров. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми проходил турнир по кулачным боям, кикбоксингу и таффайту. Участие в боях принимали спортсмены со всей России и из стран СНГ, включая бойцов из TOP DOG.