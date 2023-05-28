В Челябинской области перехватили партию молочного напитка неизвестного происхождения

На пункте «Бугристое» (Челябинская область) пресекли ввоз 160 кг кисломолочного напитка курута. О том, что партия следовала из Киргизии без документов и сертификатов, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Автомобиль из Кыргызстана следовал через Казахстан в Челябинск. В нем обнаружены 160 кг курута без ветеринарных документов и сертификата Таможенного союза. Эти документы подтверждают безопасность и происхождение продукции», — сообщили в ведомстве.
С перевозчиком провели разъяснительную беседу по порядку перемещения продукции. Машину с грузом вернули на территорию Казахстана.
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