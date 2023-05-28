28 мая 2023

В Челябинской области перехватили партию молочного напитка неизвестного происхождения

© Служба новостей «URA.RU»
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УРАЛТЕСТ. Результаты тестирования молока. Екатеринбург, молоко, тестирование, лаборатория, проверка качества
В Челябинск из Киргизии пытались провезти 160 кг курута неизвестного происхождения Фото:

На пункте «Бугристое» (Челябинская область) пресекли ввоз 160 кг кисломолочного напитка курута. О том, что партия следовала из Киргизии без документов и сертификатов, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Автомобиль из Кыргызстана следовал через Казахстан в Челябинск. В нем обнаружены 160 кг курута без ветеринарных документов и сертификата Таможенного союза. Эти документы подтверждают безопасность и происхождение продукции», — сообщили в ведомстве.

С перевозчиком провели разъяснительную беседу по порядку перемещения продукции. Машину с грузом вернули на территорию Казахстана.

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На пункте «Бугристое» (Челябинская область) пресекли ввоз 160 кг кисломолочного напитка курута. О том, что партия следовала из Киргизии без документов и сертификатов, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Автомобиль из Кыргызстана следовал через Казахстан в Челябинск. В нем обнаружены 160 кг курута без ветеринарных документов и сертификата Таможенного союза. Эти документы подтверждают безопасность и происхождение продукции», — сообщили в ведомстве. С перевозчиком провели разъяснительную беседу по порядку перемещения продукции. Машину с грузом вернули на территорию Казахстана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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