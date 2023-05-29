Депутаты Златоуста отказались засекречивать результаты проверок мэрии

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Заседание городской думы. Курган, чиновник, заседание думы, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию, депутат
Депутаты отказались рассматривать поправки в регламент работы КСП Фото:

В Златоусте (Челябинская область) депутаты отказались засекречивать результаты проверок Контрольно-счетной палаты города (КСП). Как URA.RU сообщили в пресс-службе горсобрания, вопрос сняли с повестки заседания и не рассматривали.

«Ожидалось, что депутаты рассмотрят вопрос на своем пленарном заседании. Однако они не стали этого делать, вопрос был снят», — уточнили URA.RU в горсобрании.

По словам председателя бюджетной комиссии Раисы Истоминой, депутатов не устроили попытки ограничить их полномочия. Как отметила собеседница URA.RU, изменения регламента КСП рассмотрят на других заседаниях, если палата внесет предложения заново. В этом случае потребуется повторное проведение всей процедуры согласований с рассмотрением вопроса на депутатских комиссиях.

Председатель КСП Олеся Кальчук сообщила URA.RU, что в палате пока не решали, будут ли снова поднимать вопрос. Кальчук указала на открытость проверяющего органа, а предложение о поправках назвала попыткой урегулировать отношения.

Поправки, вынесенные для рассмотрения на депутатском заседании в мае, предусматривали ряд новаций. Предполагалось, что материалы, подготовленные на коллегию КСП, будут выдаваться перед заседанием ее участникам, а после собираться обратно. Аудио- и видеозаписи, в случае принятия поправок, можно было вести лишь с согласия руководства палаты. Ограничения объяснили желанием исключить появление в соцсетях данных проверок в искаженном виде. В городских пабликах инициативу восприняли негативно.

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В Златоусте (Челябинская область) депутаты отказались засекречивать результаты проверок Контрольно-счетной палаты города (КСП). Как URA.RU сообщили в пресс-службе горсобрания, вопрос сняли с повестки заседания и не рассматривали. «Ожидалось, что депутаты рассмотрят вопрос на своем пленарном заседании. Однако они не стали этого делать, вопрос был снят», — уточнили URA.RU в горсобрании. По словам председателя бюджетной комиссии Раисы Истоминой, депутатов не устроили попытки ограничить их полномочия. Как отметила собеседница URA.RU, изменения регламента КСП рассмотрят на других заседаниях, если палата внесет предложения заново. В этом случае потребуется повторное проведение всей процедуры согласований с рассмотрением вопроса на депутатских комиссиях. Председатель КСП Олеся Кальчук сообщила URA.RU, что в палате пока не решали, будут ли снова поднимать вопрос. Кальчук указала на открытость проверяющего органа, а предложение о поправках назвала попыткой урегулировать отношения. Поправки, вынесенные для рассмотрения на депутатском заседании в мае, предусматривали ряд новаций. Предполагалось, что материалы, подготовленные на коллегию КСП, будут выдаваться перед заседанием ее участникам, а после собираться обратно. Аудио- и видеозаписи, в случае принятия поправок, можно было вести лишь с согласия руководства палаты. Ограничения объяснили желанием исключить появление в соцсетях данных проверок в искаженном виде. В городских пабликах инициативу восприняли негативно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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