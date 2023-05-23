Ревизоры Златоуста засекретили результаты проверок мэрии

Ограничения ревизоры обосновали искажением результатов проверок в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) руководство Контрольно-счетной палаты города (КСП) инициировало изменения, которые ограничат распространение информации о проверках с коллегии проверяющего органа. Об этом сообщила пресс-служба горсобрания.

«Изменения продиктованы необходимостью предотвратить несанкционированную передачу проектов документов КСП лицам, представляющим информацию из данных проектов в искаженном виде в социальных сетях интернет. По окончании заседания коллегии проекты документов подлежат обязательному возврату секретарю коллегии», — рассказали о новациях в горсобрании.

Появятся и другие новшества. Отныне вести аудио- или видеозапись, онлайн-трансляцию просто так будет нельзя. Предварительно потребуется просить разрешения председателя КСП. Кроме того, на заседания коллегии ревизоры будут приглашать в обязательном порядке представителей полиции и прокуратуры.

В КСП Златоуста получить комментарий URA.RU не удалось. В пресс-службе мэрии нововведения органа, проверяющего подконтрольные властям учреждения, также предпочли не озвучивать позицию муниципалитета.

Председатель горсобрания Алексей Карюков обратил внимание, что инициатива принадлежит КСП, но поправки в регламент еще не утверждены депутатами: их рассмотрят 25 мая. Карюков заметил, что скрыть информацию все равно не получится: сведения становятся достоянием депутатского корпуса, зачастую затем рассматриваются на профильных комиссиях. Глава одной из них, занимающейся вопросами бюджета, Раиса Истомина выступила за открытость в работе, учитывая, что проверке подвергаются публичные организации, расходующие бюджетные средства.