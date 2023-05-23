Ревизоры Златоуста засекретили результаты проверок мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
Ограничения ревизоры обосновали искажением результатов проверок в соцсетях Фото:

В Златоусте (Челябинская область) руководство Контрольно-счетной палаты города (КСП) инициировало изменения, которые ограничат распространение информации о проверках с коллегии проверяющего органа. Об этом сообщила пресс-служба горсобрания.

«Изменения продиктованы необходимостью предотвратить несанкционированную передачу проектов документов КСП лицам, представляющим информацию из данных проектов в искаженном виде в социальных сетях интернет. По окончании заседания коллегии проекты документов подлежат обязательному возврату секретарю коллегии», — рассказали о новациях в горсобрании.

Появятся и другие новшества. Отныне вести аудио- или видеозапись, онлайн-трансляцию просто так будет нельзя. Предварительно потребуется просить разрешения председателя КСП. Кроме того, на заседания коллегии ревизоры будут приглашать в обязательном порядке представителей полиции и прокуратуры.

В КСП Златоуста получить комментарий URA.RU не удалось. В пресс-службе мэрии нововведения органа, проверяющего подконтрольные властям учреждения, также предпочли не озвучивать позицию муниципалитета.

Председатель горсобрания Алексей Карюков обратил внимание, что инициатива принадлежит КСП, но поправки в регламент еще не утверждены депутатами: их рассмотрят 25 мая. Карюков заметил, что скрыть информацию все равно не получится: сведения становятся достоянием депутатского корпуса, зачастую затем рассматриваются на профильных комиссиях. Глава одной из них, занимающейся вопросами бюджета, Раиса Истомина выступила за открытость в работе, учитывая, что проверке подвергаются публичные организации, расходующие бюджетные средства.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте (Челябинская область) руководство Контрольно-счетной палаты города (КСП) инициировало изменения, которые ограничат распространение информации о проверках с коллегии проверяющего органа. Об этом сообщила пресс-служба горсобрания. «Изменения продиктованы необходимостью предотвратить несанкционированную передачу проектов документов КСП лицам, представляющим информацию из данных проектов в искаженном виде в социальных сетях интернет. По окончании заседания коллегии проекты документов подлежат обязательному возврату секретарю коллегии», — рассказали о новациях в горсобрании. Появятся и другие новшества. Отныне вести аудио- или видеозапись, онлайн-трансляцию просто так будет нельзя. Предварительно потребуется просить разрешения председателя КСП. Кроме того, на заседания коллегии ревизоры будут приглашать в обязательном порядке представителей полиции и прокуратуры. В КСП Златоуста получить комментарий URA.RU не удалось. В пресс-службе мэрии нововведения органа, проверяющего подконтрольные властям учреждения, также предпочли не озвучивать позицию муниципалитета. Председатель горсобрания Алексей Карюков обратил внимание, что инициатива принадлежит КСП, но поправки в регламент еще не утверждены депутатами: их рассмотрят 25 мая. Карюков заметил, что скрыть информацию все равно не получится: сведения становятся достоянием депутатского корпуса, зачастую затем рассматриваются на профильных комиссиях. Глава одной из них, занимающейся вопросами бюджета, Раиса Истомина выступила за открытость в работе, учитывая, что проверке подвергаются публичные организации, расходующие бюджетные средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...