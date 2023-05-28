В ЯНАО нашли пропавших неделю назад тундровиков

Спасатели нашли пропавших ямальцев
В ЯНАО нашил четверых тундровиков, которых разыскивали на протяжении недели. Об этом URA.RU сообщил в поисково-спасательном отряде «Ямал».
«В тундре нашли пропавших ямальцев. Все живы и здоровы», — сообщили там.
Ранее сообщалось, что в Ямальском районе пропали местные жители, среди которых был несовершеннолетний. Местонахождение людей было неизвестно с 22 мая.
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