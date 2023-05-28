28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

В ЯНАО нашли пропавших неделю назад тундровиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Спасатели нашли пропавших ямальцев Фото:

В ЯНАО нашил четверых тундровиков, которых разыскивали на протяжении недели. Об этом URA.RU сообщил в поисково-спасательном отряде «Ямал».

«В тундре нашли пропавших ямальцев. Все живы и здоровы», — сообщили там.

Ранее сообщалось, что в Ямальском районе пропали местные жители, среди которых был несовершеннолетний. Местонахождение людей было неизвестно с 22 мая.

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В ЯНАО нашил четверых тундровиков, которых разыскивали на протяжении недели. Об этом URA.RU сообщил в поисково-спасательном отряде «Ямал». «В тундре нашли пропавших ямальцев. Все живы и здоровы», — сообщили там. Ранее сообщалось, что в Ямальском районе пропали местные жители, среди которых был несовершеннолетний. Местонахождение людей было неизвестно с 22 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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