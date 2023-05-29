Легендарный российский диджей выступит на крыше пермского ТЦ

Модели будут дефилировать под музыку DJ List Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Магазин российских брендов GALLERIA russian brands 3 июня устраивает модную вечеринку на крыше пермского торгового центра «IMALL Эспланада». В мероприятии примут участие DJ List, который вошел в список лучших диджеев мира, а также Таня Teyla, владелица собственной онлайн-школы стиля. Об этом рассказали URA.RU организаторы вечеринки.

«Это масштабная модная вечеринка, она впервые проводится в Перми на крыше. Приезжают известный стилист Таня Teyla, стилист с более чем шестилетним стажем, и DJ List, под музыку которого будут дефилировать модели», — рассказали организаторы корреспонденту агентства.

На мероприятии зрителям представят коллекции пермских брендов Yana Besfamilnaya, Buer Apparel, Boxxy, Voron, Anaste, Sonia style и других. Также организаторы обещают много призов и подарков от партнеров. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо пройти регистрацию и назвать на входе кодовое слово.

DJ LIST — российский музыкант, диджей, продюсер. В 2010 году стал одним из лучших диджеев мира по версии журнала DJ Magazine. Регулярно выступает в клубе Space на Ибице.

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