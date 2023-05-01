В Перми открыли продажу билетов на главную закрытую джаз-вечеринку лета

На закрытую часть пермского фестиваля «ЛетоJazz» билеты стоят до 2500 рублей

02 мая 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

«ЛетоJazz» откроется в Перми 22 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми в рамках фестиваля «ЛетоJazz» состоятся не только концерты на городской набережной, но и закрытая ночная вечеринка в клубе «Атмосфера». Сегодня, как сообщили в пресс-службе правительства Прикамья, стартовали продажи билетов на этот музыкальный вечер. «Открыта продажа билетов на одно из самых ярких музыкальных событий предстоящего лета! Закрытая часть „ЛетоJazz“ — ночной джазовый концерт, пройдет в концерт-холле „Атмосфера“. Зрителей ждет полное погружение во Вселенную джаза — с мощным чарующим вокалом и гениальной игрой великолепных музыкантов», — сообщает пресс-служба правительства на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В «Атмосфере» выступят Армир Ли, Трио Даниила Крамера, а также команда «Саша Алмазова и Non Cadenza». Концерт состоится 22 июля в 22:00. Открытая часть фестиваля «ЛетоJazz» пройдет в этот день в амфитеатре городской набережной. Туда вход для всех желающих свободный.

В Перми в рамках фестиваля «ЛетоJazz» состоятся не только концерты на городской набережной, но и закрытая ночная вечеринка в клубе «Атмосфера». Сегодня, как сообщили в пресс-службе правительства Прикамья, стартовали продажи билетов на этот музыкальный вечер. «Открыта продажа билетов на одно из самых ярких музыкальных событий предстоящего лета! Закрытая часть „ЛетоJazz“ — ночной джазовый концерт, пройдет в концерт-холле „Атмосфера“. Зрителей ждет полное погружение во Вселенную джаза — с мощным чарующим вокалом и гениальной игрой великолепных музыкантов», — сообщает пресс-служба правительства на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». В «Атмосфере» выступят Армир Ли, Трио Даниила Крамера, а также команда «Саша Алмазова и Non Cadenza». Концерт состоится 22 июля в 22:00. Открытая часть фестиваля «ЛетоJazz» пройдет в этот день в амфитеатре городской набережной. Туда вход для всех желающих свободный.