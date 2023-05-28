Курганский священник записал видеообращение с фронта

29 мая 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Курганский священник поблагодарил детей за письма, которые они пишут на фронт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Священник из Курганской области Даниил Перминов, участвующий в спецоперации на Украине, записал видеообращение к детям и поблагодарил их за письма солдатам. Об этом сообщает Курганская епархия в соцсети «ВКонтакте». «Являясь священнослужителем Русской Православной Церкви, сердечно благодарю вас за заботу о духовном состоянии добровольцев, защищающих свою Родину. Эти письма очень важны для нас — читая каждое из них, вспоминаем дом, вспоминаем и своих детей», — сказал клирик Богоявленского собора Кургана, иерей Даниил Перминов. Также он поблагодарил родителей и учителей за достойное воспитание подрастающего поколения. Ранее URA.RU писало, что курганский священник отправился служить в зону СВО вместе со свердловскими казаками. На фронте он находится в составе добровольческого отряда «Ермак» (БАРС-15), где занимается духовным окормлением бойцов. Также глава региона Вадим Шумков сообщал еще об одном священнике, который отправился на фронт.

Священник из Курганской области Даниил Перминов, участвующий в спецоперации на Украине, записал видеообращение к детям и поблагодарил их за письма солдатам. Об этом сообщает Курганская епархия в соцсети «ВКонтакте». «Являясь священнослужителем Русской Православной Церкви, сердечно благодарю вас за заботу о духовном состоянии добровольцев, защищающих свою Родину. Эти письма очень важны для нас — читая каждое из них, вспоминаем дом, вспоминаем и своих детей», — сказал клирик Богоявленского собора Кургана, иерей Даниил Перминов. Также он поблагодарил родителей и учителей за достойное воспитание подрастающего поколения. Ранее URA.RU писало, что курганский священник отправился служить в зону СВО вместе со свердловскими казаками. На фронте он находится в составе добровольческого отряда «Ермак» (БАРС-15), где занимается духовным окормлением бойцов. Также глава региона Вадим Шумков сообщал еще об одном священнике, который отправился на фронт.