Курганский священник записал видеообращение с фронта

Священник из Курганской области Даниил Перминов, участвующий в спецоперации на Украине, записал видеообращение к детям и поблагодарил их за письма солдатам. Об этом сообщает Курганская епархия в соцсети «ВКонтакте».
«Являясь священнослужителем Русской Православной Церкви, сердечно благодарю вас за заботу о духовном состоянии добровольцев, защищающих свою Родину. Эти письма очень важны для нас — читая каждое из них, вспоминаем дом, вспоминаем и своих детей», — сказал клирик Богоявленского собора Кургана, иерей Даниил Перминов. Также он поблагодарил родителей и учителей за достойное воспитание подрастающего поколения.
Ранее URA.RU писало, что курганский священник отправился служить в зону СВО вместе со свердловскими казаками. На фронте он находится в составе добровольческого отряда «Ермак» (БАРС-15), где занимается духовным окормлением бойцов. Также глава региона Вадим Шумков сообщал еще об одном священнике, который отправился на фронт.
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