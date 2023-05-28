28 мая 2023

Курганский священник записал видеообращение с фронта

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , вера, религия, православный священник, рука священника, крест, рука с крестом, православие
Курганский священник поблагодарил детей за письма, которые они пишут на фронт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Священник из Курганской области Даниил Перминов, участвующий в спецоперации на Украине, записал видеообращение к детям и поблагодарил их за письма солдатам. Об этом сообщает Курганская епархия в соцсети «ВКонтакте».

«Являясь священнослужителем Русской Православной Церкви, сердечно благодарю вас за заботу о духовном состоянии добровольцев, защищающих свою Родину. Эти письма очень важны для нас — читая каждое из них, вспоминаем дом, вспоминаем и своих детей», — сказал клирик Богоявленского собора Кургана, иерей Даниил Перминов. Также он поблагодарил родителей и учителей за достойное воспитание подрастающего поколения.

Ранее URA.RU писало, что курганский священник отправился служить в зону СВО вместе со свердловскими казаками. На фронте он находится в составе добровольческого отряда «Ермак» (БАРС-15), где занимается духовным окормлением бойцов. Также глава региона Вадим Шумков сообщал еще об одном священнике, который отправился на фронт.

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Священник из Курганской области Даниил Перминов, участвующий в спецоперации на Украине, записал видеообращение к детям и поблагодарил их за письма солдатам. Об этом сообщает Курганская епархия в соцсети «ВКонтакте». «Являясь священнослужителем Русской Православной Церкви, сердечно благодарю вас за заботу о духовном состоянии добровольцев, защищающих свою Родину. Эти письма очень важны для нас — читая каждое из них, вспоминаем дом, вспоминаем и своих детей», — сказал клирик Богоявленского собора Кургана, иерей Даниил Перминов. Также он поблагодарил родителей и учителей за достойное воспитание подрастающего поколения. Ранее URA.RU писало, что курганский священник отправился служить в зону СВО вместе со свердловскими казаками. На фронте он находится в составе добровольческого отряда «Ермак» (БАРС-15), где занимается духовным окормлением бойцов. Также глава региона Вадим Шумков сообщал еще об одном священнике, который отправился на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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