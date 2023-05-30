В Златоусте осудили экс-директора ТВ за продажу контрафактного табака

Суд учел смягчающие обстоятельства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) осудили экс-директора местного телеканала «Злат-ТВ» Ивана Волкова за продажу контрафактных сигарет. Как следует из приговора суда, всего по делу осуждены 14 человек.

«Волкова Ивана Александровича признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Наказание в виде лишения свободы считать условным, установить ему испытательный срок продолжительностью в три года», — говорится в приговоре от 19 мая (имеется в распоряжении URA.RU).

С февраля 2019 и до мая 2021 года группа занималась реализацией контрафактного табака, который сбывали в четырех торговых отделах. Только по месту хранения на складе полиция изъяла немаркированные табачные изделия стоимостью 29,6 млн рублей. О деятельности сообщества стало известно в мае 2021 года, когда на гаражный бокс, где хранили товар, было совершено разбойное нападение. И вызванная на место происшествия полиция узнала, что на складе хранили контрафакт.

Адвокат одной из подсудимых Михаил Васильев отметил URA.RU, что в указанное время был переходный период, когда допускалась продажа немаркированной продукции. При этом продавцы не знали, что торгуют незаконным товаром, и ни в какую группу не входили.

Сам Волков вину частично признал и содействовал расследованию. Он не согласился с выводами об участии в преступной группе. Вынося приговор, суд учел смягчающие обстоятельства: наличие наград, участие одного из сыновей в СВО, взносы подсудимого на благотворительность.

В результате условные сроки получили лишь двое, включая Волкова. Совокупно подсудимым предстоит выплатить 5,9 млн рублей. При этом 12 человек получили рассрочку на три года четыре месяца: ежемесячно они будут отдавать по 10 тысяч рублей. На момент приговора Волков являлся замдиректора телеканала. По данным URA.RU, в настоящий момент руководитель оттуда уволился.

За комментариями URA.RU обратилось к Ивану Волкову. Он сообщил, что находится в дороге и по причине плохой связи готов высказать свою точку зрения позже. У бывшего руководителя ТВ есть время, чтобы обжаловать данное решение суда.