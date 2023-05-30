30 мая 2023

Бастрыкин потребовал от челябинского генерала Решетникова доклад об обмелении заповедного озера

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Уровень воды в Увильдах упал на несколько метров Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя челябинского СКР Петра Решетникова предоставить доклад об обмелении заповедного озера Увильды. Как сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства, на ситуацию с озером пожаловались местные жители.

«Обращения в компетентные структуры от местных жителей, опасающихся экологического бедствия, результатов не принесли. Бастрыкин затребовал у Решетникова доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о перспективах завершения его расследования», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там отметили, что в этом году уровень водоема уже понизился на 1,5-2 метра. Качество воды также оставляет желать лучшего: она мутная и в ней образовалась непрозрачная взвесь. По факту обмеления в СКР по региону возбуждено уголовное дело.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя челябинского СКР Петра Решетникова предоставить доклад об обмелении заповедного озера Увильды. Как сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства, на ситуацию с озером пожаловались местные жители. «Обращения в компетентные структуры от местных жителей, опасающихся экологического бедствия, результатов не принесли. Бастрыкин затребовал у Решетникова доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о перспективах завершения его расследования», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Там отметили, что в этом году уровень водоема уже понизился на 1,5-2 метра. Качество воды также оставляет желать лучшего: она мутная и в ней образовалась непрозрачная взвесь. По факту обмеления в СКР по региону возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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