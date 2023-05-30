Бастрыкин потребовал от челябинского генерала Решетникова доклад об обмелении заповедного озера

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя челябинского СКР Петра Решетникова предоставить доклад об обмелении заповедного озера Увильды. Как сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства, на ситуацию с озером пожаловались местные жители.
«Обращения в компетентные структуры от местных жителей, опасающихся экологического бедствия, результатов не принесли. Бастрыкин затребовал у Решетникова доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о перспективах завершения его расследования», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Там отметили, что в этом году уровень водоема уже понизился на 1,5-2 метра. Качество воды также оставляет желать лучшего: она мутная и в ней образовалась непрозрачная взвесь. По факту обмеления в СКР по региону возбуждено уголовное дело.
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