Бастрыкин потребовал от челябинского генерала Решетникова доклад об обмелении заповедного озера

31 мая 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Уровень воды в Увильдах упал на несколько метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя челябинского СКР Петра Решетникова предоставить доклад об обмелении заповедного озера Увильды. Как сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства, на ситуацию с озером пожаловались местные жители. «Обращения в компетентные структуры от местных жителей, опасающихся экологического бедствия, результатов не принесли. Бастрыкин затребовал у Решетникова доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о перспективах завершения его расследования», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Там отметили, что в этом году уровень водоема уже понизился на 1,5-2 метра. Качество воды также оставляет желать лучшего: она мутная и в ней образовалась непрозрачная взвесь. По факту обмеления в СКР по региону возбуждено уголовное дело.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя челябинского СКР Петра Решетникова предоставить доклад об обмелении заповедного озера Увильды. Как сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства, на ситуацию с озером пожаловались местные жители. «Обращения в компетентные структуры от местных жителей, опасающихся экологического бедствия, результатов не принесли. Бастрыкин затребовал у Решетникова доклад о ходе расследования уголовного дела, а также о перспективах завершения его расследования», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Там отметили, что в этом году уровень водоема уже понизился на 1,5-2 метра. Качество воды также оставляет желать лучшего: она мутная и в ней образовалась непрозрачная взвесь. По факту обмеления в СКР по региону возбуждено уголовное дело.