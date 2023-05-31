В Пермском крае составлен портрет типичного неплательщика алиментов

В Пермском крае типичным неплательщиком алиментов является молодой трудоспособный житель

Приставы составили портрет типичного неплательщика алиментов к Дню защиты детей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пермском крае составлены портреты типичных неплательщиков алиментов. Информацию в День защиты детей представило на своем сайте Главное управление ФССП по Пермскому краю. Ведомство проанализировало данные более 17 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов и пришло к выводу, что средний возраст должника-мужчины составляет 46 лет, а женщины — 41 год.

«Большинство алиментообязаных граждан достаточно молодые и вполне трудоспособные. Но только 50% из них имеют официальное место работы и выплачивают алименты из своего заработка. Вторая половина должников работать и содержать своих детей в добровольном порядке не хочет или намеренно скрывает источники своего заработка», — поясняет пресс-служба управления.

Большинство (77%) должников по алиментам — мужчины, оставшаяся часть (23%) — женщины. По сравнению с прошлым годом, количество матерей, не исполняющих свои родительские обязанности, существенно возросло, говорится на сайте УФССП по Прикамью. Всего в текущем году приставы принудительно взыскали порядка 375 млн рублей в пользу детей. Это на 100 млн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.