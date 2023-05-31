В ХМАО будут судить тренера из-за несчастного случая с ребенком

01 июня 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Мальчику причинен тяжкий вред здоровью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО будут судить тренера по плаванию спортивной организации «Олимпия», которая отвлеклась и не заметила, что тонет ребенок. В окружной прокуратуре URA.RU сообщили, что утвердили обвинительное заключение по уголовному делу и направили его в суд. «Не обеспечив должные меры безопасности для детей во время занятия на воде, тренер по плаванию отвлеклась от наблюдения за подростками. В результате 14-летний мальчик погрузился под воду и некоторое время находился в воде, что повлекло механическую асфиксию от закрытия водой дыхательных путей. Персоналом учреждения ребенок был извлечен из воды и по прибытии скорой медицинской помощи госпитализирован в больницу», — сообщили в ведомстве. Врачам удалось спасти мальчика, но его здоровью был причинен тяжкий вред. Правоохранители возбудили в отношении тренера уголовное дело. Ее обвиняют в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За это предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. «Также прокуратурой направлено в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетнего о взыскании со спортивного учреждения компенсации морального вреда, причиненного подростку вследствие оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что СКР по ХМАО возбудил уголовное дело после несчастного случая с ребенком. По версии следствия, тренер не обеспечила соблюдение посетителями дисциплины и правил техники безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО будут судить тренера по плаванию спортивной организации «Олимпия», которая отвлеклась и не заметила, что тонет ребенок. В окружной прокуратуре URA.RU сообщили, что утвердили обвинительное заключение по уголовному делу и направили его в суд. «Не обеспечив должные меры безопасности для детей во время занятия на воде, тренер по плаванию отвлеклась от наблюдения за подростками. В результате 14-летний мальчик погрузился под воду и некоторое время находился в воде, что повлекло механическую асфиксию от закрытия водой дыхательных путей. Персоналом учреждения ребенок был извлечен из воды и по прибытии скорой медицинской помощи госпитализирован в больницу», — сообщили в ведомстве. Врачам удалось спасти мальчика, но его здоровью был причинен тяжкий вред. Правоохранители возбудили в отношении тренера уголовное дело. Ее обвиняют в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За это предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. «Также прокуратурой направлено в суд исковое заявление в интересах несовершеннолетнего о взыскании со спортивного учреждения компенсации морального вреда, причиненного подростку вследствие оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что СКР по ХМАО возбудил уголовное дело после несчастного случая с ребенком. По версии следствия, тренер не обеспечила соблюдение посетителями дисциплины и правил техники безопасности.