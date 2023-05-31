В Пермском крае стали чаще умирать младенцы

01 июня 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Это связано с болезнями беременных женщин Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае вырос показатель младенческой смертности. Такие данные следуют из итогового отчета регионального министерства здравоохранения за 2022 год, который опубликован на сайте ведомства. «В 2022 году показатель младенческой смертности составил 4,6 человек на 1000 родившихся живыми. В 2021 году смертность младенцев была 4,04 человека на 1000 родившихся живыми. При этом плановый показатель смертности составляет 4,1 человек на тысячу живых родившихся детей», — говорится в документе. В министерстве уточняют, что резкий рост смертности произошел в первом квартале 2022 года и был связан с инфекционными болезнями беременных женщин. Начиная со второго квартала смертность младенцев стала снижаться, этого удалось добиться благодаря действиям медиков.

В Пермском крае вырос показатель младенческой смертности. Такие данные следуют из итогового отчета регионального министерства здравоохранения за 2022 год, который опубликован на сайте ведомства. «В 2022 году показатель младенческой смертности составил 4,6 человек на 1000 родившихся живыми. В 2021 году смертность младенцев была 4,04 человека на 1000 родившихся живыми. При этом плановый показатель смертности составляет 4,1 человек на тысячу живых родившихся детей», — говорится в документе. В министерстве уточняют, что резкий рост смертности произошел в первом квартале 2022 года и был связан с инфекционными болезнями беременных женщин. Начиная со второго квартала смертность младенцев стала снижаться, этого удалось добиться благодаря действиям медиков.