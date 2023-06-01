В пермской деревне мужчина избил пенсионерку и украл ее варенье

02 июня 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Преступление произошло в одной из деревень Юсьвинского муниципального округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае Кудымкарский городской суд вынес приговор мужчине, который проник в деревне в дом пенсионерки, избил ее и украл мобильные телефоны, а также банку варенья. Во время совершения преступления пермяк находился в состоянии алкогольного опьянения. «В дежурную часть поступило сообщение о грабеже в отношении 74-летней жительницы одной из деревень Юсьвинского округа. Она рассказала, что ночью к дому подошел мужчина, разбил окно и проник в жилище. Затем нанес побои женщине и похитил два мобильных телефона. Потерпевшая, испугавшись за жизнь и здоровье, убежала из дома. Фигурант забрал на кухне банку варенья, после чего скрылся», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. По горячим следам преступник был задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Суд признал мужчину виновным и назначил ему пять лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка похитила из магазинов крупных торговых сетей 141 упаковку сыра. За это женщине назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года и десять месяцев в исправительной колонии общего режима.

В Пермском крае Кудымкарский городской суд вынес приговор мужчине, который проник в деревне в дом пенсионерки, избил ее и украл мобильные телефоны, а также банку варенья. Во время совершения преступления пермяк находился в состоянии алкогольного опьянения. «В дежурную часть поступило сообщение о грабеже в отношении 74-летней жительницы одной из деревень Юсьвинского округа. Она рассказала, что ночью к дому подошел мужчина, разбил окно и проник в жилище. Затем нанес побои женщине и похитил два мобильных телефона. Потерпевшая, испугавшись за жизнь и здоровье, убежала из дома. Фигурант забрал на кухне банку варенья, после чего скрылся», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. По горячим следам преступник был задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Суд признал мужчину виновным и назначил ему пять лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU рассказывало, что пермячка похитила из магазинов крупных торговых сетей 141 упаковку сыра. За это женщине назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года и десять месяцев в исправительной колонии общего режима.