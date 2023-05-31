Пермячка похитила из магазинов крупных торговых сетей 141 упаковку сыра

01 июня 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Женщина похищала продукты из «Перекрестка», «Пятерочки» и «Монетки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми за кражи, совершенные из магазинов крупных торговых сетей осуждена неоднократно судимая 30-летняя женщина. Добычей пермячки стаи продукты: 141 упаковка сыра, а также мясо, колбаса и масло. Информация представлена на странице Индустриального районного суда города в соцсети «ВКонтакте». «Подсудимая складывала товар с витрин к себе в корзинку, пакет или рюкзак. Она похитила 141 упаковку сыра, 23 упаковки масла, 11 упаковок мяса, а также 10 батонов колбасы из магазинов „Пятерочка“, „Монетка“, „Перекресток“ и „Доброцен“. При этом, из десяти эпизодов хищения четыре раза на выходе из магазина ее задерживали сотрудники магазина с неоплаченным товаром», — говорится в сообщении суда. Женщину ранее привлекали к административной ответственности за мелкое хищение. Суд учел это и признал горожанку виновной в совершении нескольких эпизодов, предусмотренных статьей 158 УК РФ («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»). Приговором суда пермячке назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года десять месяцев в исправительной колонии общего режима.

В Перми за кражи, совершенные из магазинов крупных торговых сетей осуждена неоднократно судимая 30-летняя женщина. Добычей пермячки стаи продукты: 141 упаковка сыра, а также мясо, колбаса и масло. Информация представлена на странице Индустриального районного суда города в соцсети «ВКонтакте». «Подсудимая складывала товар с витрин к себе в корзинку, пакет или рюкзак. Она похитила 141 упаковку сыра, 23 упаковки масла, 11 упаковок мяса, а также 10 батонов колбасы из магазинов „Пятерочка“, „Монетка“, „Перекресток“ и „Доброцен“. При этом, из десяти эпизодов хищения четыре раза на выходе из магазина ее задерживали сотрудники магазина с неоплаченным товаром», — говорится в сообщении суда. Женщину ранее привлекали к административной ответственности за мелкое хищение. Суд учел это и признал горожанку виновной в совершении нескольких эпизодов, предусмотренных статьей 158 УК РФ («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»). Приговором суда пермячке назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года десять месяцев в исправительной колонии общего режима.