В Кремле рассказали, какими видят отношения с Арменией после слов Пашиняна об Украине

Песков: Россия и Армения продолжат развивать союзнические отношения с учетом позиции Пашиняна по Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
РФ и Армению продолжат развивать партнерские отношения, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:

Россия продолжает развивать союзнические отношения с Арменией, но учитывает заявление Никола Пашиняна по конфликту с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы принимаем его [Пашиняна] слова [о том, что Армения не является союзником РФ по Украине] к сведению, это важное заявление. Мы их учитываем. Но мы продолжаем развитие наших союзнических отношений с Арменией», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия продолжает развивать союзнические отношения с Арменией, но учитывает заявление Никола Пашиняна по конфликту с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы принимаем его [Пашиняна] слова [о том, что Армения не является союзником РФ по Украине] к сведению, это важное заявление. Мы их учитываем. Но мы продолжаем развитие наших союзнических отношений с Арменией», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...