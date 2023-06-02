В Кремле рассказали, какими видят отношения с Арменией после слов Пашиняна об Украине

РФ и Армению продолжат развивать партнерские отношения, подчеркнул Дмитрий Песков
Россия продолжает развивать союзнические отношения с Арменией, но учитывает заявление Никола Пашиняна по конфликту с Украиной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы принимаем его [Пашиняна] слова [о том, что Армения не является союзником РФ по Украине] к сведению, это важное заявление. Мы их учитываем. Но мы продолжаем развитие наших союзнических отношений с Арменией», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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